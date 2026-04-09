Baunis unter Flutlicht gefordert – Rothosen vor Schlüsselspiel

Wieder zu alter Stärke finden
Für die Baunis ist das Gastspiel in Friedberg ein wichtiges Standortspiel. Baunatal reist als Tabellenvierter an, der Gastgeber liegt mit 38 Punkten auf Rang acht – das obere Feld ist also weiter eng beieinander. Nach zuletzt wechselhaften Wochen braucht der KSV ausgerechnet auswärts wieder einen Ertrag, um nicht noch weiter in die große Verfolgergruppe hineingezogen zu werden. Friedberg tut sich allerdings noch schwer im neuen Jahr: In sieben Spielen konnte TG lediglich gegen Weidenhausen und Hanauer SC gewinnen. Für Baunatal wird es trotzdem darauf ankommen, die eigene Ordnung stabil zu halten und die Partie nicht in ein offenes Spiel kippen zu lassen – gerade, weil solche Duelle gegen Mannschaften aus dem erweiterten oberen Mittelfeld oft richtungsweisend sind.
Gelingt ein weiteres Ausrufezeichen?
So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
Für die Rothosen ist das Heimspiel gegen Hanau 1960 eines der wichtigeren Spiele dieser Phase. Der CSC hat sich mit dem 3:0-Derbysieg in Baunatal auf Rang 14 gearbeitet und damit etwas Luft verschafft, doch der Vorsprung auf die gefährlichen Plätze bleibt überschaubar. Nun kommt mit Hanau ein Gegner, der mit 33 Punkten zwar komfortabler dasteht, aber keineswegs außer Reichweite ist – und genau deshalb hat die Partie für Kassel viel von einem klassischen Sechs-Punkte-Spiel, auch wenn der Begriff strapaziert ist. Aus nordhessischer Sicht ist vor allem spannend, ob der CSC die Wucht aus dem Derby konservieren kann. Gelingt das, könnte Kassel den eigenen Aufwärtstrend festigen; misslingt es, wäre der Effekt des Baunatal-Coups schnell wieder abgeschwächt.
So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
Für die Adler wird die Aufgabe in Walldorf noch einmal heikel. Weidenhausen reist als Tabellenvorletzter zum Zehnten, der Gastgeber hat 36 Punkte und damit deutlich mehr Puffer als der SVA. Nach dem 0:1 gegen Hünfeld und dem 1:4 gegen Eddersheim ist aus Weidenhäuser Sicht vor allem eines gefragt: mehr Gefahr im letzten Drittel, denn genau daran haperte es in den jüngsten Spielen immer wieder. Die Offensivbilanz spricht für die Partie: fünf Tore sind in den letzten sieben Spielen der beiden Teams gegeneinander durchschnittlich gefallen. Für Weidenhausen kann das nur bedeuten, die eigene Kompaktheit möglichst lange zu bewahren und auf den Moment zu warten – denn nur mit einem nahezu perfekten Auswärtsauftritt wird in Walldorf etwas zu holen sein.