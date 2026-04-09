Baunis unter Flutlicht gefordert – Rothosen vor Schlüsselspiel

Für die Baunis ist das Gastspiel in Friedberg ein wichtiges Standortspiel. Baunatal reist als Tabellenvierter an, der Gastgeber liegt mit 38 Punkten auf Rang acht – das obere Feld ist also weiter eng beieinander. Nach zuletzt wechselhaften Wochen braucht der KSV ausgerechnet auswärts wieder einen Ertrag, um nicht noch weiter in die große Verfolgergruppe hineingezogen zu werden. Friedberg tut sich allerdings noch schwer im neuen Jahr: In sieben Spielen konnte TG lediglich gegen Weidenhausen und Hanauer SC gewinnen. Für Baunatal wird es trotzdem darauf ankommen, die eigene Ordnung stabil zu halten und die Partie nicht in ein offenes Spiel kippen zu lassen – gerade, weil solche Duelle gegen Mannschaften aus dem erweiterten oberen Mittelfeld oft richtungsweisend sind.

Gelingt ein weiteres Ausrufezeichen?

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr CSC 03 Kassel CSC 03 Kassel Hanauer SC 1960 Hanauer SC 15:00 PUSH

Für die Rothosen ist das Heimspiel gegen Hanau 1960 eines der wichtigeren Spiele dieser Phase. Der CSC hat sich mit dem 3:0-Derbysieg in Baunatal auf Rang 14 gearbeitet und damit etwas Luft verschafft, doch der Vorsprung auf die gefährlichen Plätze bleibt überschaubar. Nun kommt mit Hanau ein Gegner, der mit 33 Punkten zwar komfortabler dasteht, aber keineswegs außer Reichweite ist – und genau deshalb hat die Partie für Kassel viel von einem klassischen Sechs-Punkte-Spiel, auch wenn der Begriff strapaziert ist. Aus nordhessischer Sicht ist vor allem spannend, ob der CSC die Wucht aus dem Derby konservieren kann. Gelingt das, könnte Kassel den eigenen Aufwärtstrend festigen; misslingt es, wäre der Effekt des Baunatal-Coups schnell wieder abgeschwächt.

Torreich wie immer?