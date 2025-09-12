Baunis und Adler vor harten Aufgaben – Schicksalsspiel für CSC?

Der 8. Spieltag der Hessenliga stellt die Vereine aus Nordhessen vor große Herausforderungen. Während KSV Baunatal zur Bundesliga-Reserve nach Frankfurt reist, empfängt der CSC 03 Kassel das Schlusslicht aus Hanau. SV Weidenhausen muss zeitgleich zum schweren Gastspiel nach Darmstadt.

Duell mit Tradition

Seit neun Spielen wartet der KSV Baunatal auf einen Sieg gegen die Eintracht-Reserve, die als Regionalliga-Absteiger ihre drei bisherigen Heimspiele allesamt klar gewann. Hoffnung macht die starke Form: aus den letzten sieben Pflichtspielen wurde lediglich eins verloren. Allerdings müssen die Baunataler auf ihren gesperrten Kapitän Daniel Borgardt verzichten. Pflichtsieg für die Rothosen?

Im richtungsweisenden Kellerduell trifft der CSC 03 auf das Schlusslicht aus Hanau, die bisher lediglich mit einem Punkt dastehen. Die Kasseler wollen sportlich den Klassenerhalt weiter ins Visier nehmen. Mit der Rückkehr von Jon Mogge besteht Hoffnung auf mehr Durchschlagskraft. Mammutaufgabe für Weidenhausen