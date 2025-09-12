 2025-09-10T07:23:22.987Z

– Foto: Marco Biering

Baunis und Adler vor harten Aufgaben – Schicksalsspiel für CSC?

8. Spieltag der Hessenliga

Der 8. Spieltag der Hessenliga stellt die Vereine aus Nordhessen vor große Herausforderungen. Während KSV Baunatal zur Bundesliga-Reserve nach Frankfurt reist, empfängt der CSC 03 Kassel das Schlusslicht aus Hanau. SV Weidenhausen muss zeitgleich zum schweren Gastspiel nach Darmstadt.

Duell mit Tradition

Morgen, 14:00 Uhr
Eintracht Frankfurt
Eintracht FrankfurtE. Frankfurt II
KSV Baunatal
KSV BaunatalKSV Baunatal
14:00

Seit neun Spielen wartet der KSV Baunatal auf einen Sieg gegen die Eintracht-Reserve, die als Regionalliga-Absteiger ihre drei bisherigen Heimspiele allesamt klar gewann. Hoffnung macht die starke Form: aus den letzten sieben Pflichtspielen wurde lediglich eins verloren. Allerdings müssen die Baunataler auf ihren gesperrten Kapitän Daniel Borgardt verzichten.

Pflichtsieg für die Rothosen?

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
CSC 03 Kassel
CSC 03 KasselCSC 03 KS
1. Hanauer FC 1893
1. Hanauer FC 1893Hanauer FC
15:00live

Im richtungsweisenden Kellerduell trifft der CSC 03 auf das Schlusslicht aus Hanau, die bisher lediglich mit einem Punkt dastehen. Die Kasseler wollen sportlich den Klassenerhalt weiter ins Visier nehmen. Mit der Rückkehr von Jon Mogge besteht Hoffnung auf mehr Durchschlagskraft.

Mammutaufgabe für Weidenhausen

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SV Darmstadt 98 (U21)
SV Darmstadt 98 (U21)SV Darmstadt 98 (U21) II
SV Weidenhausen
SV WeidenhausenSV Weidenh.
15:00

Der Tabellenvorletzte aus Weidenhausen wartet nach sieben Spielen noch auf den ersten Sieg und reist als klarer Außenseiter zur Lilien-Reserve. Die U21 des SV Darmstadt 98 überzeugt mit konstanter Heimstärke und torgefährlicher Offensive. Immerhin erinnern sich die Weidenhäuser an den Vorjahressieg, als sie die Darmstädter überraschend bezwingen konnten.

