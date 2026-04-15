Baunis legen nach

– Foto: Sascha Wolff

Der KSV Baunatal treibt seine Planungen für die Saison 2026/27 weiter voran und hat nun auch den Vertrag mit Mike Feigenspan verlängert. Der Angreifer bleibt dem Hessenligisten damit ebenso erhalten wie zuletzt bereits Paul Kohlstädt, dessen Verlängerung den vorangegangenen Schritt in der Personalplanung markiert hatte.

Während Kohlstädt als Mittelfeldspieler für Kontinuität im Zentrum steht, richtet sich der Blick diesmal vor allem auf Feigenspan. Mit ihm bindet Baunatal einen Offensivspieler aus dem aktuellen Kader und setzt damit in der nächsten Personalie bewusst ein Zeichen für Stabilität auch in der vorderen Reihe.

Die jüngste Verlängerung fügt sich in eine inzwischen klar erkennbare Linie des Vereins ein. Schritt für Schritt hält der KSV zentrale Kräfte des bestehenden Aufgebots zusammen und gibt seiner Mannschaft für die kommende Spielzeit damit immer mehr Kontur.