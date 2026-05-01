Baunis gegen direkten Konkurrenten – letzte Chance für Weidenhausen?

– Foto: Johannes Hetzer

Der 30. Spieltag bündelt aus nordhessischer Sicht gleich drei Partien mit klarer Fallhöhe: KSV Baunatal empfängt den punktgleichen FC Gießen, SV Weidenhausen hat gegen Waldgirmes eines der letzten wirklich greifbaren Heimspiele im Abstiegskampf vor sich und CSC 03 Kassel reist zum Tabellenzweiten FC Eddersheim.

Morgen, 14:30 Uhr KSV Baunatal KSV Baunatal FC Gießen FC Gießen 14:30 live PUSH

Für die Baunis ist das Heimspiel gegen Gießen ein echter Gradmesser. Beide Teams stehen bei 48 Punkten, Gießen rangiert aktuell knapp vor Baunatal und die Ansetzung macht die Partie zu einem direkten Duell um die beste Verfolgerposition hinter dem Spitzenduo. Baunatal geht mit Rückenwind in dieses Spiel. Nach zuletzt fünf Pflichtspielen ohne Niederlage, mit unter anderem dem Kreispokalsieg, hat der KSV zuletzt wieder Punkte und Selbstvertrauen gesammelt. Ein Heimsieg gegen einen unmittelbaren Konkurrenten wäre demnach die logische Konsequenz.

Mehr Kellerduell geht kaum

Morgen, 15:00 Uhr SV Weidenhausen SV Weidenhausen SC 1929 Waldgirmes Waldgirmes 15:00 PUSH

Für die Adler ist dieses Heimspiel nahezu selbsterklärend. Weidenhausen steht bei 19 Punkten auf Rang 17, Waldgirmes hat als 16. 30 Punkte – damit ist die Partie eines der wenigen Duelle, in denen der SVW direkt gegen ein Team aus der eigenen Tabellenregion spielen kann. Der jüngste 3:1-Erfolg gegen den FC Gießen hat gezeigt, dass Weidenhausen zuhause noch Wirkung entfalten kann. Gerade deshalb wird es nun darauf ankommen, den Überraschungssieg trotz der letzten knappen Niederlage gegen Hanau nicht verpuffen zu lassen. Gegen Waldgirmes dürfte weniger Schönheit als vielmehr Konsequenz gefragt sein: ein enges, nervöses Spiel, in dem jeder Punkt unmittelbaren Einfluss auf die Lage im Tabellenkeller hat. Schwere Auswärtshürde

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr FC Eddersheim Eddersheim CSC 03 Kassel CSC 03 Kassel 15:00 PUSH