Baunatals Sieglosserie geht weiter – Weidenhausen kommt zweimal zurück

Nach vier sieglosen Ligapartien blieb der KSV Baunatal auch in Stadtallendorf ohne Sieg, zeigte aber eine stabile Defensivleistung und hielt erstmals seit fünf Spielen wieder die Null. Die Gastgeber waren über weite Strecken gefährlicher, scheiterten aber mehrfach am starken Lukas Berger im Baunataler Tor – unter anderem bei Abschlüssen von Lindenthal (17.), Phillips (40.) und Heuser (49.). In der Schlussphase sorgte ein nicht gegebenes Tor von Egli Milloshaj (74.) für Aufregung, ehe Jonas Springer den Pfosten traf (80.). Mit nun 21 Punkten rangiert Baunatal auf Platz elf und bleibt im Tabellenmittelfeld.

Achtbar geschlagen

Aufsteiger CSC 03 Kassel hielt beim Tabellenführer tapfer dagegen, konnte die 0:1-Niederlage aber nicht verhindern. Daniel Starodid erzielte bereits in der 10. Minute den entscheidenden Treffer für die spielbestimmende Eintracht, die das Geschehen über 90 Minuten kontrollierte. Der CSC stand tief, verteidigte diszipliniert und verdankte es Torhüter Vadym Patkevych, dass das Ergebnis knapp blieb. Frankfurt bleibt souverän an der Spitze, während der CSC mit 15 Zählern auf Platz 15 verharrt und weiter um den Klassenerhalt kämpft.

Moral bewiesen