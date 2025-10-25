Baunatal und Hombressen wollen Wende – Abstiegskrimi in Wanfried

Der 15. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 hält sowohl im Titel- als auch im Tabellenkeller brisante Duelle bereit. Während das Spitzenduo TuSpo Rengershausen und TuSpo Grebenstein seine Favoritenrolle festigen will, kämpfen SV Espenau, VfL Wanfried und TSV Holzhausen/Reinhardswald um den Anschluss.
Oben dranbleiben
Der Tabellenzweite Grebenstein will seine beeindruckende Serie von acht ungeschlagenen Spielen fortsetzen und zu Hause den nächsten Dreier einfahren. Die Gastgeber sein jedoch gewarnt vor Unterschätzung des Elften aus Wolfsanger, der trotz schwacher Auswärtsbilanz motiviert anreist. Die Gäste hoffen auf Torjäger Titus Werner Trittel, während Grebenstein vor allem auf den treffsicheren Manuel Frey setzt.
Verfolgerduell in Vaake
Reinhardshagen möchte nach fünf sieglosen Spielen endlich wieder dreifach punkten und den Anschluss an die Top fünf wahren. Der Tabellenfünfte Bosporus reist mit fünf ungeschlagenen Spielen in Serie und einer stabilen Defensive an die Weser. Beide Teams begegnen sich auf Augenhöhe, doch die Heimstärke der SG könnte am Ende den Ausschlag geben.
Duell der Enttäuschenden
Sowohl Baunatal als auch die SG Hombressen/Udenhausen hinken ihren Ansprüchen derzeit hinterher. Die Eintracht konnte in den vergangenen sechs Partien nur einmal gewinnen und sucht nach Konstanz, während die SG nach der Pleite gegen Espenau weiter in den Abstiegssog geraten ist. Für die Gäste ist die Partie daher richtungsweisend – ein weiterer Rückschlag könnte den Abstand zum rettenden Ufer gefährlich vergrößern.
Ist der Knoten geplatzt?
Nach dem ersten Saisonsieg schöpft Schlusslicht Espenau neue Hoffnung, trifft nun aber auf den Tabellendritten Sandershausen. Die Gastgeber setzen auf die Abwehrarbeit, um dem Favoriten möglichst lange Paroli zu bieten. Die TSG will nach zwei Zu-Null-Siegen ihre Ambitionen im Aufstiegsrennen untermauern.
Verfolgerduell im Tabellenkeller
Im Werrastadion steigt das direkte Kellerduell zwischen dem Fünfzehnten und dem Vierzehnten. Während Holzhausen mit aufsteigender Form und Fanbus-Unterstützung anreist, wartet Wanfried seit neun Spielen auf einen Sieg. Beide Teams kämpfen mit offenem Visier um überlebenswichtige Punkte im Abstiegskampf.
Spitzenposition verteidigen
Nach dem souveränen 4:0-Erfolg gegen Lohfelden geht Tabellenführer Rengershausen selbstbewusst in das Heimspiel gegen Rothwesten. Die Gäste stehen im gesicherten Mittelfeld, sind aber auswärts seit zwei Spielen ungeschlagen und somit kein leichter Gegner. Dennoch spricht die aktuelle Form deutlich für den Spitzenreiter, der seinen Vorsprung auf Grebenstein behaupten will.
Konzentration gefragt
Nach der deutlichen Niederlage beim Spitzenreiter Rengershausen will der Tabellenvierte Lohfelden Wiedergutmachung betreiben. Wettesingen, derzeit auf Rang 13, überraschte zuletzt mit einem Punkt in Kaufungen, geht aber erneut als klarer Außenseiter in die Partie. Die Gastgeber fordern volle Konzentration, um den Kontakt zur Spitzengruppe nicht zu verlieren.