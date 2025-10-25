 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Baunatal und Hombressen wollen Wende – Abstiegskrimi in Wanfried

15. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2

Der 15. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 hält sowohl im Titel- als auch im Tabellenkeller brisante Duelle bereit. Während das Spitzenduo TuSpo Rengershausen und TuSpo Grebenstein seine Favoritenrolle festigen will, kämpfen SV Espenau, VfL Wanfried und TSV Holzhausen/Reinhardswald um den Anschluss.

Oben dranbleiben

Heute, 15:00 Uhr
TuSpo 1900 Grebenstein
TuSpo 1900 GrebensteinTusPo Greben
TSV Wolfsanger
TSV WolfsangerTSV Wolfsang
15:00

Der Tabellenzweite Grebenstein will seine beeindruckende Serie von acht ungeschlagenen Spielen fortsetzen und zu Hause den nächsten Dreier einfahren. Die Gastgeber sein jedoch gewarnt vor Unterschätzung des Elften aus Wolfsanger, der trotz schwacher Auswärtsbilanz motiviert anreist. Die Gäste hoffen auf Torjäger Titus Werner Trittel, während Grebenstein vor allem auf den treffsicheren Manuel Frey setzt.

Verfolgerduell in Vaake

Morgen, 15:00 Uhr
SG Reinhardshagen
SG ReinhardshagenSG Reinhards
FC Bosporus Kassel
FC Bosporus KasselBosporus KS
15:00

Reinhardshagen möchte nach fünf sieglosen Spielen endlich wieder dreifach punkten und den Anschluss an die Top fünf wahren. Der Tabellenfünfte Bosporus reist mit fünf ungeschlagenen Spielen in Serie und einer stabilen Defensive an die Weser. Beide Teams begegnen sich auf Augenhöhe, doch die Heimstärke der SG könnte am Ende den Ausschlag geben.

Duell der Enttäuschenden

Morgen, 15:00 Uhr
Eintracht Baunatal
Eintracht BaunatalEtr.Baunatal
SG Hombressen/Udenhausen
SG Hombressen/UdenhausenHomb./Udenh.
15:00live

Sowohl Baunatal als auch die SG Hombressen/Udenhausen hinken ihren Ansprüchen derzeit hinterher. Die Eintracht konnte in den vergangenen sechs Partien nur einmal gewinnen und sucht nach Konstanz, während die SG nach der Pleite gegen Espenau weiter in den Abstiegssog geraten ist. Für die Gäste ist die Partie daher richtungsweisend – ein weiterer Rückschlag könnte den Abstand zum rettenden Ufer gefährlich vergrößern.

Ist der Knoten geplatzt?

Morgen, 15:00 Uhr
SV Espenau
SV EspenauEspenau
TSG Sandershausen
TSG SandershausenTSG Sandershausen
15:00live

Nach dem ersten Saisonsieg schöpft Schlusslicht Espenau neue Hoffnung, trifft nun aber auf den Tabellendritten Sandershausen. Die Gastgeber setzen auf die Abwehrarbeit, um dem Favoriten möglichst lange Paroli zu bieten. Die TSG will nach zwei Zu-Null-Siegen ihre Ambitionen im Aufstiegsrennen untermauern.

Verfolgerduell im Tabellenkeller

Morgen, 15:00 Uhr
VfL Wanfried
VfL WanfriedVfL Wanfried
TSV Holzhausen/Reinhardswald
TSV Holzhausen/ReinhardswaldTSV Holzh./R
15:00live

Im Werrastadion steigt das direkte Kellerduell zwischen dem Fünfzehnten und dem Vierzehnten. Während Holzhausen mit aufsteigender Form und Fanbus-Unterstützung anreist, wartet Wanfried seit neun Spielen auf einen Sieg. Beide Teams kämpfen mit offenem Visier um überlebenswichtige Punkte im Abstiegskampf.

Spitzenposition verteidigen

Morgen, 15:00 Uhr
TuSpo 1912 Rengershausen
TuSpo 1912 RengershausenTuSpo Renger
TSV Rothwesten
TSV RothwestenRothwesten
15:00live

Nach dem souveränen 4:0-Erfolg gegen Lohfelden geht Tabellenführer Rengershausen selbstbewusst in das Heimspiel gegen Rothwesten. Die Gäste stehen im gesicherten Mittelfeld, sind aber auswärts seit zwei Spielen ungeschlagen und somit kein leichter Gegner. Dennoch spricht die aktuelle Form deutlich für den Spitzenreiter, der seinen Vorsprung auf Grebenstein behaupten will.

Konzentration gefragt

Morgen, 15:30 Uhr
FSC 1924 Lohfelden
FSC 1924 LohfeldenLohfelden
SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen
SG Wettesingen/Breuna/OberlistingenWettesingen/
15:30

Nach der deutlichen Niederlage beim Spitzenreiter Rengershausen will der Tabellenvierte Lohfelden Wiedergutmachung betreiben. Wettesingen, derzeit auf Rang 13, überraschte zuletzt mit einem Punkt in Kaufungen, geht aber erneut als klarer Außenseiter in die Partie. Die Gastgeber fordern volle Konzentration, um den Kontakt zur Spitzengruppe nicht zu verlieren.

