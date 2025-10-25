Baunatal und Hombressen wollen Wende – Abstiegskrimi in Wanfried

Sowohl Baunatal als auch die SG Hombressen/Udenhausen hinken ihren Ansprüchen derzeit hinterher. Die Eintracht konnte in den vergangenen sechs Partien nur einmal gewinnen und sucht nach Konstanz, während die SG nach der Pleite gegen Espenau weiter in den Abstiegssog geraten ist. Für die Gäste ist die Partie daher richtungsweisend – ein weiterer Rückschlag könnte den Abstand zum rettenden Ufer gefährlich vergrößern.

Nach dem ersten Saisonsieg schöpft Schlusslicht Espenau neue Hoffnung, trifft nun aber auf den Tabellendritten Sandershausen. Die Gastgeber setzen auf die Abwehrarbeit, um dem Favoriten möglichst lange Paroli zu bieten. Die TSG will nach zwei Zu-Null-Siegen ihre Ambitionen im Aufstiegsrennen untermauern.

Im Werrastadion steigt das direkte Kellerduell zwischen dem Fünfzehnten und dem Vierzehnten. Während Holzhausen mit aufsteigender Form und Fanbus-Unterstützung anreist, wartet Wanfried seit neun Spielen auf einen Sieg. Beide Teams kämpfen mit offenem Visier um überlebenswichtige Punkte im Abstiegskampf.

Spitzenposition verteidigen

Morgen, 15:00 Uhr TuSpo 1912 Rengershausen TuSpo Renger TSV Rothwesten Rothwesten 15:00 live PUSH

Nach dem souveränen 4:0-Erfolg gegen Lohfelden geht Tabellenführer Rengershausen selbstbewusst in das Heimspiel gegen Rothwesten. Die Gäste stehen im gesicherten Mittelfeld, sind aber auswärts seit zwei Spielen ungeschlagen und somit kein leichter Gegner. Dennoch spricht die aktuelle Form deutlich für den Spitzenreiter, der seinen Vorsprung auf Grebenstein behaupten will. Konzentration gefragt