Baunatal überzeugt – Weidenhausen verpasst den Befreiungsschlag

Baunatal bleibt im Parkstadion ohne Punktverlust und feierte gegen den ambitionierten Aufsteiger den dritten Heimsieg. Yasin Akman traf doppelt (5., 45.+2), Serkan Karakoc glänzte mit einem Sololauf zum 2:0 (40.), ehe Ahmet Dogan kurz nach der Pause für Hummetroth verkürzte (46.). Auch die Rote Karte für Kapitän Daniel Borgardt (60.) brachte den KSV nicht aus der Spur, Patrick Krengel setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt (90.+5). Mit nun 13 Punkten hat Baunatal Anschluss an die obere Tabellenregion gefunden.

Weidenhausen verpasste trotz doppelter Überzahl den ersten Saisonsieg und bleibt im Tabellenkeller. Yassine Maingad brachte die Gäste nach einem Ballverlust der Hausherren in Führung (32.), ehe Niklas Engelhardt nach Wiederbeginn den Ausgleich erzielte (47.). Zwar mussten die Friedberger nach zwei Gelb-Roten Karten fast 20 Minuten zu neunt agieren, doch Weidenhausen konnte den Vorteil nicht nutzen und agierte zu fahrig. Der Punktgewinn war für die verunsicherten Gastgeber zu wenig, um sich von Rang 17 zu lösen.