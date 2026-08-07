Baunatal sucht die Antwort – Kassel II will nachlegen

– Foto: RSCP Photo

Der erste Spieltag hat die Kräfteverhältnisse aus nordhessischer Sicht zunächst auf den Kopf gestellt. Jetzt warten am zweiten Wochenende jedoch neue Prüfungen: KSV Baunatal trifft ausgerechnet auf den Gegner, bei dem die Junglöwen triumphierten, der CSC 03 Kassel gastiert bei einem ebenfalls siegreich gestarteten Aufsteiger und KSV Hessen Kassel II muss bei ihrer Heimpremiere beweisen, dass der Erfolg in Gießen mehr als eine Momentaufnahme war.

Zwei Verlierer suchen die erste Antwort

Morgen, 14:00 Uhr KSV Baunatal KSV Baunatal FC Gießen FC Gießen 14:00 live PUSH

Nach dem unglücklichen 1:2 in Hadamar steht für den KSV Baunatal am Samstag um 14 Uhr das erste Heimspiel der Saison an. Gegen den FC Gießen treffen zwei Mannschaften aufeinander, die mit deutlich anderen Vorstellungen in die neue Runde gestartet waren und nach dem ersten Wochenende noch ohne Punkt dastehen. Baunatal erspielte sich beim Aufsteiger mehrere gute Möglichkeiten, wurde aber durch einen Konter nach eigener Ecke und einen Foulelfmeter bestraft. Gegen Gießen wird es darum gehen, die eigenen Offensivaktionen konsequenter zu Ende zu spielen und zugleich die Fehler in der Absicherung zu vermeiden. Die Gäste dürften nach ihrer 0:2-Heimniederlage gegen Kassels Reserve ihrerseits auf Wiedergutmachung aus sein.

Gute Ansätze über 90 Minuten zeigen

Beim CSC 03 Kassel war die deutliche 1:5-Niederlage gegen Darmstadt II nur bedingt ein Abbild der gesamten Partie. Die Rothosen hielten in der ersten Halbzeit kompakt dagegen und besaßen selbst Möglichkeiten, verloren nach dem schnellen Doppelschlag unmittelbar nach der Pause aber Ordnung und Sicherheit. Beim Aufsteiger SV Unter-Flockenbach muss die Mannschaft von Jaroslaw Matys nun zeigen, dass sie ihre stabilen Phasen über eine längere Spielzeit tragen kann. Einfacher wird die Aufgabe am Samstag um 15.30 Uhr allerdings nicht. Unter-Flockenbach startete mit einem 4:1-Erfolg und geht entsprechend selbstbewusst in sein erstes Heimspiel nach der Rückkehr in die Hessenliga. Für den CSC wird es vor allem darauf ankommen, individuelle Fehler zu reduzieren und auch nach möglichen Rückschlägen geschlossen zu bleiben. Die nächste Reifeprüfung

So., 09.08.2026, 15:30 Uhr KSV Hessen Kassel KSV Hessen II Hanauer SC 1960 Hanauer SC 15:30 PUSH