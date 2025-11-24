Baunatal siegt spät, CSC hadert, Weidenhausen ohne Einsatz

Baunatal hat beim Tabellenzehnten FSV Fernwald einen späten 2:1-Auswärtssieg gefeiert und steht nun mit 28 Punkten auf Rang fünf. Nach frühem Rückstand durch Awed Issac Abeselom (12.) fanden die Nordhessen erst nach der Pause ins Spiel, steigerten Zweikampf- und Laufintensität deutlich und übernahmen mehr Kontrolle. Joker Silvio Babic glich per Kopf nach einem Freistoß zum 1:1 aus (82.), ehe Mike Feigenspan in der Nachspielzeit einen Konter vollendete (90.+1).

Der CSC 03 bleibt trotz ordentlicher Leistung im Keller stecken und steht nach dem 1:1 gegen Darmstadts U21 weiter auf dem 16. Tabellenplatz mit nun 16 Punkten. Die Gäste, Tabellenzwölfter, gingen früh durch Kian Rebner in Führung, dessen direkt verwandelter Eckball nach zwölf Minuten im langen Eck einschlug. Kevin Nennhuber glich per Kopf nach einer Ecke aus (29.), doch der Aufsteiger verpasste es erneut, seine Vielzahl an Chancen zu verwerten und ließ durch Mustapic, Köps und Bindbeutel mögliche Siegtreffer liegen. Darmstadts späte Möglichkeit durch Mignano an den Pfosten zeigte zudem, dass die Partie auch hätte kippen können.

