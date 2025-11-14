Baunatal schöpft Hoffnung – bleibt Weidenhausen daheim weiter sieglos?

Die nordhessischen Hessenligisten stehen am Samstag vor anspruchsvollen Aufgaben. Während der KSV Baunatal nach dem Derbysieg auf Rückenwind setzt, reist der CSC 03 Kassel erneut zu einem Auswärtsspiel. SV Weidenhausen kämpft daheim um dringend benötigte Punkte im Tabellenkeller.
Nächste Auswärtshürde
Der Tabellenfünfzehnte aus Kassel trifft nach dem couragierten 0:1 in Frankfurt erneut auf ein Team der oberen Tabellenhälfte: Friedberg ist Sechster und hat nur eins seiner letzten acht Pflichtspiele verloren. Der CSC setzt auf eine mutige Offensive und will nach zuletzt knappen Auswärtsauftritten nun Zählbares mitnehmen. Personell kehrt Torwart Patkevych zurück, während Meha und Simoneit weiterhin fehlen.
Statistik, die Mut macht
Der Siebte Baunatal geht nach dem befreienden 3:1 gegen Weidenhausen gestärkt in das Duell mit dem Tabellen-14. Marburg. Die VW-Städter hoffen auf einen Schub im Jahresendspurt, auch wenn mehrere Stammkräfte weiterhin fehlen. Statistisch spricht alles für den KSV, der in den letzten zwölf Aufeinandertreffen gegen die Schimmelreiter ungeschlagen blieb.
Kehrt Gerbig zurück?
Weidenhausen, Tabellen-17. und weiterhin mit nur einem Saisonsieg, empfängt mit Fernwald den Neunten und amtierenden Meister. Der FSV hat sich nach holprigem Start stabilisiert und reist mit breiter Brust an, während die Gastgeber erneut stark ersatzgeschwächt antreten müssen. Hoffnung macht die Rückkehr von Sinan Yüksel und möglicherweise Kapitän Jan Gerbig.