Baunatal schöpft Hoffnung – bleibt Weidenhausen daheim weiter sieglos?

Der Tabellenfünfzehnte aus Kassel trifft nach dem couragierten 0:1 in Frankfurt erneut auf ein Team der oberen Tabellenhälfte: Friedberg ist Sechster und hat nur eins seiner letzten acht Pflichtspiele verloren. Der CSC setzt auf eine mutige Offensive und will nach zuletzt knappen Auswärtsauftritten nun Zählbares mitnehmen. Personell kehrt Torwart Patkevych zurück, während Meha und Simoneit weiterhin fehlen.