Baunatal mit breiter Brust – holen die Rothosen den ersten Punkt?

Baunatal will an letzte Saison anknüpfen

Der Tabellenzehnte aus Hanau empfängt mit dem Neunten aus Baunatal einen Tabellennachbarn. In der Vorsaison gingen beide Duelle an die Nordhessen, die damit auch diesmal mit Selbstvertrauen anreisen. Für beide Seiten gilt: Ein Sieg könnte einen frühen Sprung ins gesicherte Mittelfeld bedeuten.

Schwere Aufgabe für die Rothosen

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr CSC 03 Kassel CSC 03 KS Hünfelder SV 1919 Hünfelder SV 15:00 live PUSH

Tabellenschlusslicht CSC 03 Kassel wartet nach zwei Niederlagen ohne Torerfolg auf den ersten Punkt in der Hessenliga. Hünfeld reist mit optimaler Bilanz und breiter Brust an, will aber den ambitionierten Aufsteiger nicht unterschätzen. Für Kassel gilt es, defensive Stabilität mit mehr Durchschlagskraft im Angriff zu verbinden.

Reduziert Weidenhausen die Fehlerquote?