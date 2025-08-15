Baunatal mit breiter Brust – holen die Rothosen den ersten Punkt?

Der dritte Spieltag der Hessenliga bringt für die nordhessischen Vertreter anspruchsvolle Aufgaben. Während der KSV Baunatal in Hanau auf einen direkten Tabellennachbarn trifft, gastieren der punktlose CSC 03 Kassel beim heimstarken Hünfelder SV und SV Weidenhausen beim ebenfalls noch ungeschlagenen FC Eddersheim.
Der Tabellenzehnte aus Hanau empfängt mit dem Neunten aus Baunatal einen Tabellennachbarn. In der Vorsaison gingen beide Duelle an die Nordhessen, die damit auch diesmal mit Selbstvertrauen anreisen. Für beide Seiten gilt: Ein Sieg könnte einen frühen Sprung ins gesicherte Mittelfeld bedeuten.
Schwere Aufgabe für die Rothosen
Tabellenschlusslicht CSC 03 Kassel wartet nach zwei Niederlagen ohne Torerfolg auf den ersten Punkt in der Hessenliga. Hünfeld reist mit optimaler Bilanz und breiter Brust an, will aber den ambitionierten Aufsteiger nicht unterschätzen. Für Kassel gilt es, defensive Stabilität mit mehr Durchschlagskraft im Angriff zu verbinden.
Reduziert Weidenhausen die Fehlerquote?
Eddersheim startete als Tabellenzweiter mit zwei Siegen in die Saison und gilt gegen den Tabellenelften aus Weidenhausen als Favorit. Die Gäste zeigten in den ersten Partien ansprechende Ansätze, ließen aber zu viele Chancen ungenutzt und luden Gegner zu Treffern ein. Entscheidend wird sein, ob Weidenhausen die eigene Fehlerquote deutlich reduzieren kann.