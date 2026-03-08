Baunatal meldet sich zurück – CSC und Adler kassieren klare Dämpfer

– Foto: Sascha Wolff

Aus nordhessischer Sicht brachte der 22. Spieltag zwei sehr unterschiedliche Signale: KSV Baunatal drehten das direkte Verfolgerduell in Pohlheim und arbeiteten sich mit dem 2:1 wieder auf Rang vier vor, während CSC 03 Kassel und SV Weidenhausen nach ihren Erfolgserlebnissen der Vorwoche unsanft auf dem Boden landeten.

Früh aus der Spur

Die Adler erwischten in Erbach einen rabenschwarzen Nachmittag. Giuseppe Signorelli traf schon in der 3. und 14. Minute doppelt, nach der Pause legten Victor Vinicius Silva De Oliveira und Dominik Wüst zum 4:0 nach. Damit gelang Hummetroth der erste Erfolg im Kalenderjahr, aus Weidenhäuser Sicht war es dagegen ein deutlicher Rückschritt nach dem 3:0 gegen Hanau, zumal die Partie schon früh die falsche Richtung nahm. Spät gedreht

Für die Baunis war es die passende Antwort auf den Rückschlag gegen Hünfeld. Nach dem Rückstand durch Mirko Freese (28.) glich Mike Feigenspan unmittelbar nach dem Seitenwechsel aus, ehe Serkan Durna in der 87. Minute den Auswärtssieg perfekt machte. Weil Baunatal damit einen direkten Konkurrenten überholte, war der Erfolg in Pohlheim mehr als nur Wiedergutmachung – er war ein kleines Statement im engen Rennen um die Spitzenplätze. Nach Höhenflug gebremst