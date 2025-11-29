 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
Foto: Johannes Hetzer

Baunatal klarer Favorit – Weidenhausen muss erneut pausieren

19. Spieltag der Hessenliga

Während der CSC 03 Kassel in Hünfeld seine Hinspielpleite begleichen will, trifft KSV Baunatal derweil als Tabellenfünfter auf das abgeschlagene Schlusslicht aus Hanau. Das Spiel in Weidenhausen fällt dem Wetter zum Opfer.

Gelingt die Revanche?

Heute, 14:30 Uhr
Hünfelder SV 1919
Hünfelder SV 1919Hünfelder SV
CSC 03 Kassel
CSC 03 KasselCSC 03 Kassel
14:30live

Für den CSC 03 steht das vorletzte Spiel des Jahres unter dem Eindruck des 1:6 aus der Hinrunde, das in Osthessen noch nachwirkt. Die Kasseler reisen als Tabellensechzehnter an und benötigen angesichts von 45 Gegentoren dringend mehr Stabilität, um im engen Tabellenkeller nicht weiter abzurutschen.

Klare Angelegenheit?

Heute, 14:30 Uhr
KSV Baunatal
KSV BaunatalKSV Baunatal
1. Hanauer FC 1893
1. Hanauer FC 1893Hanauer FC
14:30live

Baunatal möchte nach dem wichtigen Auswärtssieg in Fernwald den fünften Tabellenplatz festigen und geht als klarer Favorit in das Duell mit dem Hanauer FC. Die Gäste warten weiterhin auf ihren ersten Saisonerfolg und stellen mit vier Punkten den abgeschlagenen Tabellenletzten. Trotz der personellen Engpässe im KSV-Lager sein die Baunis vor Nachlässigkeiten gegen den bislang sieglosen FC gewarnt.

Spielausfall

Heute, 14:30 Uhr
SV Weidenhausen
SV WeidenhausenSV Weidenhausen
FC Eddersheim
FC EddersheimEddersheim
Abgesagt

Das Spiel der Adler fällt witterungsbedingt aus, ein Nachholtermin steht derzeit noch nicht fest.

