Baunatal klarer Favorit – Weidenhausen muss erneut pausieren

Baunatal möchte nach dem wichtigen Auswärtssieg in Fernwald den fünften Tabellenplatz festigen und geht als klarer Favorit in das Duell mit dem Hanauer FC. Die Gäste warten weiterhin auf ihren ersten Saisonerfolg und stellen mit vier Punkten den abgeschlagenen Tabellenletzten. Trotz der personellen Engpässe im KSV-Lager sein die Baunis vor Nachlässigkeiten gegen den bislang sieglosen FC gewarnt.

