 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
– Foto: Johannes Hetzer

Baunatal klarer Favorit – Weidenhausen mit letzter Heimchance

19. Spieltag der Hessenliga

Während der CSC 03 Kassel in Hünfeld seine Hinspielpleite begleichen will, kämpft SV Weidenhausen um den ersten Heimsieg der Saison. KSV Baunatal trifft derweil als Tabellenfünfter auf das abgeschlagene Schlusslicht aus Hanau.

Gelingt die Revanche?

Morgen, 14:30 Uhr
Hünfelder SV 1919
Hünfelder SV 1919Hünfelder SV
CSC 03 Kassel
CSC 03 KasselCSC 03 Kassel
14:30live

Für den CSC 03 steht das vorletzte Spiel des Jahres unter dem Eindruck des 1:6 aus der Hinrunde, das in Osthessen noch nachwirkt. Die Kasseler reisen als Tabellensechzehnter an und benötigen angesichts von 45 Gegentoren dringend mehr Stabilität, um im engen Tabellenkeller nicht weiter abzurutschen.

Schwere Heimaufgabe

Morgen, 14:30 Uhr
SV Weidenhausen
SV WeidenhausenSV Weidenhausen
FC Eddersheim
FC EddersheimEddersheim
14:30

Weidenhausen hofft im letzten Heimspiel des Jahres auf den ersten Sieg vor eigenem Publikum, trifft jedoch auf den Tabellenzweiten, der mit 23 Saisontoren von Halil Ibrahim Yilmaz über enorme Offensivkraft verfügt. Die Gastgeber stehen als Vorletzter unter hohem Druck, nachdem das Hinspiel knapp mit 0:1 verloren ging. Ob die Partie stattfinden kann, hängt von den Platzbedingungen in der Pacomarena ab.

Klare Angelegenheit?

Morgen, 14:30 Uhr
KSV Baunatal
KSV BaunatalKSV Baunatal
1. Hanauer FC 1893
1. Hanauer FC 1893Hanauer FC
14:30live

Baunatal möchte nach dem wichtigen Auswärtssieg in Fernwald den fünften Tabellenplatz festigen und geht als klarer Favorit in das Duell mit dem Hanauer FC. Die Gäste warten weiterhin auf ihren ersten Saisonerfolg und stellen mit vier Punkten den abgeschlagenen Tabellenletzten. Trotz der personellen Engpässe im KSV-Lager sein die Baunis vor Nachlässigkeiten gegen den bislang sieglosen FC gewarnt.

Aufrufe: 028.11.2025, 15:15 Uhr
Jan GundlachAutor