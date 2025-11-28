Baunatal klarer Favorit – Weidenhausen mit letzter Heimchance

Für den CSC 03 steht das vorletzte Spiel des Jahres unter dem Eindruck des 1:6 aus der Hinrunde, das in Osthessen noch nachwirkt. Die Kasseler reisen als Tabellensechzehnter an und benötigen angesichts von 45 Gegentoren dringend mehr Stabilität, um im engen Tabellenkeller nicht weiter abzurutschen.

Weidenhausen hofft im letzten Heimspiel des Jahres auf den ersten Sieg vor eigenem Publikum, trifft jedoch auf den Tabellenzweiten, der mit 23 Saisontoren von Halil Ibrahim Yilmaz über enorme Offensivkraft verfügt. Die Gastgeber stehen als Vorletzter unter hohem Druck, nachdem das Hinspiel knapp mit 0:1 verloren ging. Ob die Partie stattfinden kann, hängt von den Platzbedingungen in der Pacomarena ab.

Klare Angelegenheit?