Baunatal jagt den ersten Sieg – CSC will Aufwärtstrend bestätigen

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der Saisonstart der drei nordhessischen Hessenligisten bleibt von engen Spielen und unterschiedlichen Entwicklungen geprägt. Während sich der CSC nach seinen beiden deutlichen Auftaktniederlagen zuletzt mit vier Punkten aus zwei Partien stabilisierte, wartet Baunatal trotz ordentlicher Leistungen weiter auf den ersten Sieg. KSV Hessen Kassel II steht als Aufsteiger nach vier Spielen bei vier Punkten und hat zuletzt in Marburg gezeigt, dass die junge Mannschaft auch bei einem gut gestarteten Gegner bestehen kann.

Ausgerechnet zum Spitzenreiter

Die Aufgabe, ausgerechnet jetzt den ersten Dreier einzufahren, könnte für den KSV kaum schwieriger sein. Am Samstag um 14 Uhr gastiert Baunatal beim Aufsteiger SV Unter-Flockenbach, der nach vier Spieltagen mit neun Punkten an der Tabellenspitze steht. Die Mannschaft von Tobias Nebe reist dagegen mit lediglich zwei Zählern an – das bisherige Ergebnis passt allerdings nur bedingt zu den gezeigten Leistungen. Auch beim 1:1 gegen Darmstadt II war Baunatal über weite Strecken das aktivere Team. Nach dem Rückstand durch Yannick Stark antwortete Egli Milloshaj unmittelbar nach der Pause, anschließend drängte der KSV auf die Führung und erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten. Was weiterhin fehlt, ist die Durchschlagskraft im letzten Drittel. Zudem muss Nebe nach der Roten Karte gegen Elias Rohde personell erneut umstellen. Nach dem Fehlstart geht es deshalb nicht nur um den ersehnten ersten Sieg, sondern auch darum, die spielerisch guten Phasen endlich konsequent in Punkte umzuwandeln.

Vom Fehlstart zur Stabilität

Beim CSC hat sich die Stimmung innerhalb weniger Tage grundlegend verändert. Auf 1:11 Tore und zwei Niederlagen folgte der 3:1-Derbysieg gegen Baunatal, anschließend erkämpften sich die Rothosen gegen Titelkandidat Türk Gücü Friedberg ein 1:1. Besonders die defensive Stabilität ist zurück: Gegen Friedberg ließ Kassel über weite Strecken nur wenig zu und belohnte sich durch Michel-Thierry Vehs Ausgleich in der Nachspielzeit noch für den großen Aufwand. Nun wartet am Sonntag um 14.30 Uhr mit FC Turabdin-Babylon die nächste anspruchsvolle Aufgabe. Der kommende Gegner hat sieben Punkte aus vier Partien gesammelt und liegt damit in der oberen Tabellenhälfte. Für die Mannschaft von Jaroslaw Matys geht es vor allem darum, den positiven Trend auch auswärts fortzuführen. Nach den ersten beiden Wochen war beim CSC vor allem defensive Verlässlichkeit gefragt – inzwischen scheint die Mannschaft genau dort einen wichtigen Schritt gemacht zu haben.

Nächste Chance auf den zweiten Sieg

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr KSV Hessen Kassel KSV Hessen II FSV Fernwald FSV Fernwald 15:30 PUSH