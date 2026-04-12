Baunatal im Torrausch – Rothosen siegen spät

Eindrucksvoll geantwortet
Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
Die Baunis lieferten in Friedberg ihre wohl auffälligste Offensivvorstellung der vergangenen Wochen ab. Früh brachte Maximilian Blahout den KSV in Führung, nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich sorgten Aram Kahraman per Foulelfmeter und vor allem Egli Milloshaj mit drei Treffern für klare Verhältnisse. Dass Friedberg nach der Roten Karte gegen Alija Izberovic lange in Unterzahl spielte, half Baunatal zusätzlich, schmälert den starken Auftritt der Nordhessen aber nur bedingt. Der Sieg war auch deshalb wichtig, weil Baunatal nach den jüngsten Rückschlägen wieder ein deutliches sportliches Signal setzen musste.
Big Points im Abstiegskampf
Der CSC musste gegen Hanau lange arbeiten, durfte am Ende aber über drei enorm wertvolle Punkte jubeln. Nach der frühen Führung durch Simon Kauf und dem 2:1 von Alban Meha glich der Hanauer SC in der Schlussphase noch einmal zum 2:2 aus, ehe Kevin Nennhuber und erneut Meha die Partie mit einem späten Doppelschlag doch noch auf die Kasseler Seite zogen. Die Rote Karte gegen Haytam Qarro in der 74. Minute half dem CSC in der Schlussphase zusätzlich. Aus nordhessischer Sicht war dieser Sieg mehr als nur ein weiterer Dreier: Nach dem Derbycoup in Baunatal bestätigten die Rothosen ihren Aufwärtstrend und setzten sich in der Tabelle etwas von den ganz gefährlichen Plätzen ab. Mit nun 31 Punkten hat der Aufsteiger zwar noch längst nichts gesichert, aber die Ausgangslage deutlich verbessert.
Für Weidenhausen verlief der Nachmittag in Walldorf dagegen bitter. Nach gut einer halben Stunde lagen die Adler bereits mit 0:2 hinten, kurz nach der Pause fiel das 0:3, und damit war die Partie praktisch entschieden. Am Ende stand eine klare 0:4-Niederlage, die den ohnehin schwierigen Kampf um den Klassenverbleib weiter erschwert. Damit bleibt Weidenhausen bei 16 Punkten auf Rang 17 und läuft dem rettenden Ufer weiter hinterher. Dass es in dieser Saison höchstwahrscheinlich drei Direktabsteiger geben soll und der Viertletzte in die Relegation müsste, macht die Lage etwas komplizierter, aber nicht wesentlich entspannter: Die Adler brauchen weiter dringend Punkte.