Baunatal im Torrausch – Rothosen siegen spät

Die Baunis lieferten in Friedberg ihre wohl auffälligste Offensivvorstellung der vergangenen Wochen ab. Früh brachte Maximilian Blahout den KSV in Führung, nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich sorgten Aram Kahraman per Foulelfmeter und vor allem Egli Milloshaj mit drei Treffern für klare Verhältnisse. Dass Friedberg nach der Roten Karte gegen Alija Izberovic lange in Unterzahl spielte, half Baunatal zusätzlich, schmälert den starken Auftritt der Nordhessen aber nur bedingt. Der Sieg war auch deshalb wichtig, weil Baunatal nach den jüngsten Rückschlägen wieder ein deutliches sportliches Signal setzen musste.

Big Points im Abstiegskampf

Der CSC musste gegen Hanau lange arbeiten, durfte am Ende aber über drei enorm wertvolle Punkte jubeln. Nach der frühen Führung durch Simon Kauf und dem 2:1 von Alban Meha glich der Hanauer SC in der Schlussphase noch einmal zum 2:2 aus, ehe Kevin Nennhuber und erneut Meha die Partie mit einem späten Doppelschlag doch noch auf die Kasseler Seite zogen. Die Rote Karte gegen Haytam Qarro in der 74. Minute half dem CSC in der Schlussphase zusätzlich. Aus nordhessischer Sicht war dieser Sieg mehr als nur ein weiterer Dreier: Nach dem Derbycoup in Baunatal bestätigten die Rothosen ihren Aufwärtstrend und setzten sich in der Tabelle etwas von den ganz gefährlichen Plätzen ab. Mit nun 31 Punkten hat der Aufsteiger zwar noch längst nichts gesichert, aber die Ausgangslage deutlich verbessert.

Torreich wie immer...