Baumgartners Last-Minute-Treffer rettet verdientes Remis

Die SpVgg Erdweg gastierte am Wochenende beim wiedererstarkten AEG Dachau. Nach zwei Siegen in Folge war das Heimteam voller Selbstvertrauen – und empfing die Erdweger auf dem engen, ungewohnten Kunstrasenplatz. Erdweg tat sich zunächst schwer, in die Partie zu finden. Die ungewohnte Platzgröße und der schnelle Untergrund erforderten volle Konzentration – und genau die fehlte in der Anfangsphase kurzzeitig: Eine Unkonzentriertheit von Ilgar Can brachte einen Dachauer Angreifer frei vor Keeper Dominik Chlubek, doch dieser reagierte überragend und parierte die 100-prozentige Chance mit einem blitzschnellen Reflex.

Das Spiel war von Beginn an intensiv, körperlich und von vielen verbalen Provokationen auf Seiten der Dachauer geprägt. AEG suchte sein Glück vor allem in langen Bällen, während Erdweg über das Kollektiv kam und in der Defensive stabil stand.

In der Offensive erarbeiteten sich die Gäste einige Halbchancen, doch die letzte Durchschlagskraft fehlte. Für Aufregung sorgte eine Szene im gegnerischen Strafraum: Nach einer kurz ausgeführten Ecke bekam Sebastian Felbermeier einen klaren Schlag in die Achillessehne, blieb aber auf den Beinen – der Pfiff blieb aus. Ein Beispiel dafür, dass Fairness im modernen Fußball nicht immer belohnt wird.

Unglücklicher Rückstand nach Standard

Nach Wiederanpfiff kam AEG Dachau besser aus der Kabine. In der 50. Minute erhielt das Heimteam einen Freistoß rund 20 Meter vor dem Tor. Kebaptzis zog flach ab, der Ball wurde unglücklich von der Ein-Mann-Mauer abgefälscht – und trudelte unhaltbar für Chlubek zum 1:0 ins Netz.

Das Spiel wurde zunehmend hitziger, viele Unterbrechungen und kleine Fouls prägten den weiteren Verlauf. Erdweg warf nun alles nach vorne, wollte den verdienten Ausgleich, blieb aber lange glücklos im Abschluss.

Später Lohn für Erdwegs Einsatz

Erst in der Nachspielzeit belohnte sich die SpVgg für ihren Einsatz: Ilgar Can schickte mit einem präzisen Diagonalball Marcel Baumgartner. Der fasste sich ein Herz, ließ im Strafraum einen Gegenspieler aussteigen und vollendete eiskalt ins kurze Eck – 1:1!

Ein Treffer, der den Spielverlauf widerspiegelte: viel Kampf, Wille und Geduld.

Fazit

Am Ende stand ein leistungsgerechtes Unentschieden, in dem sich beide Teams über weite Strecken neutralisierten. Erdweg zeigte Moral, blieb diszipliniert und wurde spät belohnt.

Kommende Woche wartet das Auswärtsspiel beim Tabellenletzten in Röhrmoos – eine gute Gelegenheit, den Schwung aus der Schlussphase mitzunehmen und die nächsten drei Punkte ins Visier zu nehmen.