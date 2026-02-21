Baumgartner trifft doppelt – RB Leipzig zur Halbzeit 2:0 vorne

Guirassy wurde von den RB Verteidigern bisher komplett aus dem Spiel genommen. – Foto: Marasescu

Zur Pause führt RB Leipzig im Samstagabend-Topspiel hochverdient mit 2:0 gegen Borussia Dortmund. Die Sachsen waren über weite Strecken die klar bessere Mannschaft, deutlich griffiger in den Zweikämpfen und mit einem klar erkennbaren Plan über die linke Seite. Christoph Baumgartner schnürte einen Doppelpack (20./39.), beide Treffer nach nahezu identischem Muster: Angriff über links, scharfe Hereingabe vors Tor, Abschluss am kurzen Pfosten. Dortmund bekam diese Abläufe defensiv überhaupt nicht in den Griff.

Während Leipzig weitere Chancen durch Romulo und Baumgartner liegen ließ, blieb der BVB offensiv vieles schuldig. Guirassy ist bislang komplett abgemeldet, die beste Möglichkeit hatte Sabitzer per Freistoß kurz vor der Pause, doch Vandervoordt war zur Stelle. Insgesamt wirken die Gäste zu statisch, zu unpräzise und kommen kaum in gefährliche Abschlusspositionen. Trainer Kovac muss in der Kabine nun die richtigen Worte finden, um seinem Team neues Leben einzuhauchen.