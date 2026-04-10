Baumgärtner gibt Stijepic die Note Eins – Keine Kampfansage an die Konkurrenz

Heiko Baumgärtner stellt seinem Nachfolger ein positives Zwischenzeugnis aus. – Foto: FuPa

Der SE Freising ist Dritter und formstärkste Mannschaft der Liga. Sportchef Baumgärtner lobt seinen Trainer, bleibt aber zurückhaltend.

Sieben Spiele, fünf Siege, 16:5 Tore, Tabellenplatz drei und mittlerweile die formstärkste Mannschaft der Liga: Der SE Freising pflügt aktuell regelrecht durch die Bezirksliga Nord und hat die holprige erste Saisonhälfte mit einem bärenstarken Lauf im Jahr 2026 vergessen gemacht. Deswegen hat das FT vor dem Verfolgerduell beim TSV Gaimersheim am Sonntag (15 Uhr) bei SEF-Sportchef Heiko Baumgärtner nachgefragt: Wie sieht sein Zwischenzeugnis für seinen Nachfolger und Neu-Coach Mijo Stijepic aus? Und was geht heuer vielleicht noch im Tableau?

Herr Baumgärtner, zunächst eine persönliche Frage: Wie sehr schmerzt es, aktuell nur zuzuschauen und nicht mehr selbst an der Seitenlinie zu stehen?Das schmerzt mich 0,0. Wenn, dann sitze ich momentan eine Reihe weiter hinten. Gestanden bin ich in meiner ganzen Zeit als Trainer. Das ist alles gut für mich, wie es ist. Allein von meinem Job her würde das momentan einfach nicht funktionieren, ich bin da sehr viel unterwegs. Mich freut es einfach, wie es aktuell läuft.Juckt’s nicht manchmal?Natürlich steckt in mir immer noch ein Trainer drin, da schaut man sich die Spiele anders an. Und unser Trainer Mijo und ich stehen im täglichen Austausch und manchmal auch während eines Spiels. Für mich passt die Situation derzeit super.Zeit für ein Zwischenzeugnis: Welche Note bekommt Mijo Stijepic nach sieben Spielen?Wenn man alles, inklusive Vorbereitung, sieht, dann haben wir ja noch kein Spiel mit dem neuen Trainer verloren. Wenn man es knallhart nehmen würde: Wir haben nicht alles gewonnen, deswegen gibt’s keine Eins mit Stern (lacht). Nein, es läuft alles super. Das Training ist gut, die Jungs sind fit, wir haben vor jedem Spiel einen Plan. Mijo hat sich die Eins mehr als verdient.Was macht er denn anders?Ich kann hier nicht von meinem Vorgänger sprechen, nur von mir. Das war eine andere Situation, das war ja mitten in der Saison, auch ohne Flow, da war es schwierig. Jetzt konnte der neue Trainer in der Vorbereitung in Ruhe arbeiten, und es sind ja schon auch verletzte Spieler zurückgekommen. Zudem haben wir zwei Neuzugänge, die schon ihre Spielzeit haben. Mijo hatte einfach Zeit, in Ruhe zu arbeiten. Und ich habe nicht umsonst darauf bestanden, dass er unser neuer Trainer wird. Wir haben uns von ihm schon was versprochen.Mittlerweile ist der SEF Dritter. Inwiefern spielt das intern eine Rolle?Puh, wir sind nicht blind. Wir waren immer sehr positiv gestimmt. Jetzt stehen noch sechs Spiele aus. Die nächsten zwei bis drei Wochen werden entscheidend, ob wir oben noch andocken können. Natürlich werden wir alles versuchen. Wir lassen aber nicht zu, dass das groß in die Köpfe unserer Spieler kommt.Jetzt wäre die Möglichkeit für eine Ansage an die Liga.Mei, ich denke, dass der SV Nord Lerchenau das Rennen um die Meisterschaft machen wird, die sind sehr stabil. Dahinter sind dann aber schon drei, vier Mannschaften in der Verlosung. Walpertskirchen spielt seit der Winterpause jetzt auch nicht so stabil, Garching ebenfalls nicht. Und es ist schon so, dass wir uns in eine gewisse Situation gebracht haben. Eine Kampfansage von uns gibt es allerdings nicht. Aber: Wir werden unsere Hausaufgaben machen.