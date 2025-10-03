Baumer-Crew siegt trotz »unglaublicher Fehlentscheidung«

Was für ein Kraftakt, was für eine Willensleistung des TSV Neudrossenfeld: Die Mannen von Coach Andreas Baumer sahen sich in der Bayernliga Nord bereits nach 20 Minuten in Unterzahl, gewannen dank eines späten Doppelschlags trotzdem.



Zur Mittagszeit des Nationalfeiertags landete der TSV im Oberfranken-Duell gegen den FC Coburg einen 2:0-Heimsieg – und das obwohl Offensivkraft Mikel Seiter früh im Spiel die Rote Karte gesehen hatte. Es war eine strittige Entscheidung. Zu zehnt hielten die Gastgeber das Spiel im weiteren Verlauf offen. Um in den Schlussminuten durch die Tore von Marin Hrgota und Kilian Schwabe den Gegner k. o. zu setzen. Zumindest vorübergehend verbessert sich Neudrossenfeld auf Tabellenplatz 4, während Coburg weiter tief unten drinsteckt.