 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligabericht
Die Neudrossenfelder (rechts, hier in Neumarkt) kämpften toll am Freitagmittag.
Die Neudrossenfelder (rechts, hier in Neumarkt) kämpften toll am Freitagmittag. – Foto: Sportfoto Zink / Alexander Sch

Baumer-Crew siegt trotz »unglaublicher Fehlentscheidung«

Bayernliga Nord, Freitag: Neudrossenfeld entscheidet das Heimspiel gegen Coburg trotz 70-minütiger Unterzahl für sich

Was für ein Kraftakt, was für eine Willensleistung des TSV Neudrossenfeld: Die Mannen von Coach Andreas Baumer sahen sich in der Bayernliga Nord bereits nach 20 Minuten in Unterzahl, gewannen dank eines späten Doppelschlags trotzdem.

Zur Mittagszeit des Nationalfeiertags landete der TSV im Oberfranken-Duell gegen den FC Coburg einen 2:0-Heimsieg – und das obwohl Offensivkraft Mikel Seiter früh im Spiel die Rote Karte gesehen hatte. Es war eine strittige Entscheidung. Zu zehnt hielten die Gastgeber das Spiel im weiteren Verlauf offen. Um in den Schlussminuten durch die Tore von Marin Hrgota und Kilian Schwabe den Gegner k. o. zu setzen. Zumindest vorübergehend verbessert sich Neudrossenfeld auf Tabellenplatz 4, während Coburg weiter tief unten drinsteckt.

Heute, 11:00 Uhr
TSV Neudrossenfeld
TSV NeudrossenfeldNeudrossenf.
FC Coburg
FC CoburgFC Coburg
2
0
Abpfiff

„Glückwunsch an die Mannschaft, die nach einer unglaublichen Fehlentscheidung eine echte Energieleistung zeigen musste. Ein Sonderlob an Tobi Grüner, der kurz vor der Halbzeit eine Glanzparade zeigt und dann das Tor zum 1:0 vorbereitet. Respekt an die Jungs!“, freute sich Daniel Stöcker, Sportlicher Leiter beim TSV Neudrossenfeld, unmittelbar nach dem Spielende.


Aufrufe: 03.10.2025, 13:11 Uhr
Florian WürtheleAutor