Baumbergs Özden hatte beim KFC nicht die beste Zeit Beim KFC Uerdingen hat sich Batuhan Özden nicht wohlgefühlt, er spricht von Meinungsverschiedenheiten. Nach seiner Rückkehr sollte der Flügelflitzer am Mittwochabend in der Oberliga mit den Sportfreunden Baumberg auf seinen Ex-Klub treffen.

Batuhan Özden spielt wieder für die Sportfreunde Baumberg. – Foto: Markus Becker

Das hatten sich die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg vor dem höchst brisanten Nachholspiel,das am Mittwochabend (19.30 Uhr, Am Kielsgraben) gegen den KFC Uerdingen stattfinden sollte, bevor es am Montagabend die Nachricht gab, dass der Rasen gesperrt wurde, völlig anders vorgestellt.

Am Sonntag wollten Rückkehrer Batuhan Özden und seine Kameraden nach zwei starken Vorstellungen und hochverdienten Remis (jeweils 2:2 beim ETB Schwarz-Weiß Essen und gegen den VfB Homberg) beim Neuling Holzheimer SG mit dem ersten Sieg in diesem Jahr Selbstvertrauen vor dem Duell gegen den Regionalliga-Absteiger holen. Doch SFB-Cheftrainer Salah El Halimi stand nach der enttäuschenden Gesamtleistung bei der 2:4-Niederlage die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. „Wir sind am Sonntagmorgen mit dem falschen Fuß aufgestanden. Acht Gegentore in drei Spielen dürfen definitiv nicht fallen, und so kannst du auch keinen Sieg einfahren“, fand El Halimi, der mit seiner Mannschaft und neun weiteren Teams mitten im Abstiegskampf nach einem bisher irren Saisonverlauf in der engen Tabelle steckt.

„Ich habe schon schönere Zeiten erlebt“ Özden, der während der Winterpause von der Grotenburg und nach einem vorherigen Abstecher beim Regionallisten SV Eintracht Hohkeppel voller Tatendrang an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt war, zeigtsich vor dem Duell gegen seinen Ex-Klub dennoch optimistisch: „In Holzheim lief fast alles schief. Gegen Uerdingen wird die Truppe wieder ihr wahres Gesicht zeigen, und der Rasen wird brennen“, betont der Außenstürmer, der sein halbjähriges, für ihn nicht zufriedenstellendes Intermezzo beim KFC so einordnet: „Ich habe sicherlich schon schönere Zeiten während meiner Karriere erlebt und bin froh, dass ich wieder bei den Sportfreunden gelandet bin.“ Özden erklärt: „KFC-Trainer Julian Stöhr und ich hatten einige Meinungsverschiedenheiten – es war ein ständiges Hin und Her. Deshalb bin ich dankbar, dass Salah und ich weiterhin in Kontakt standen und der Wechsel auch dank des Baumberger Vorsitzenden Jürgen Schick reibungslos verlaufen ist.“ Der 23-jährige Dribbelkünstler fühlt sich bei den Blau-Weißen rundum wohl und fand auch sportlich sofort wieder in die richtige Spur: „Ich hatte in Uerdingen keine große Bindung. In Baumberg wurde ich direkt wieder perfekt aufgenommen, und es ist vom Staff bis zur Mannschaft alles enger und familiärer.“