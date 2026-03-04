Baumbergs Özden hatte beim KFC nicht die beste Zeit

Das hatten sich die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg vor dem höchst brisanten Nachholspiel,das am Mittwochabend (19.30 Uhr, Am Kielsgraben) gegen den KFC Uerdingen stattfinden sollte, bevor es am Montagabend die Nachricht gab, dass der Rasen gesperrt wurde, völlig anders vorgestellt.
Am Sonntag wollten Rückkehrer Batuhan Özden und seine Kameraden nach zwei starken Vorstellungen und hochverdienten Remis (jeweils 2:2 beim ETB Schwarz-Weiß Essen und gegen den VfB Homberg) beim Neuling Holzheimer SG mit dem ersten Sieg in diesem Jahr Selbstvertrauen vor dem Duell gegen den Regionalliga-Absteiger holen.
Doch SFB-Cheftrainer Salah El Halimi stand nach der enttäuschenden Gesamtleistung bei der 2:4-Niederlage die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. „Wir sind am Sonntagmorgen mit dem falschen Fuß aufgestanden. Acht Gegentore in drei Spielen dürfen definitiv nicht fallen, und so kannst du auch keinen Sieg einfahren“, fand El Halimi, der mit seiner Mannschaft und neun weiteren Teams mitten im Abstiegskampf nach einem bisher irren Saisonverlauf in der engen Tabelle steckt.
Özden, der während der Winterpause von der Grotenburg und nach einem vorherigen Abstecher beim Regionallisten SV Eintracht Hohkeppel voller Tatendrang an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt war, zeigtsich vor dem Duell gegen seinen Ex-Klub dennoch optimistisch: „In Holzheim lief fast alles schief. Gegen Uerdingen wird die Truppe wieder ihr wahres Gesicht zeigen, und der Rasen wird brennen“, betont der Außenstürmer, der sein halbjähriges, für ihn nicht zufriedenstellendes Intermezzo beim KFC so einordnet: „Ich habe sicherlich schon schönere Zeiten während meiner Karriere erlebt und bin froh, dass ich wieder bei den Sportfreunden gelandet bin.“
Özden erklärt: „KFC-Trainer Julian Stöhr und ich hatten einige Meinungsverschiedenheiten – es war ein ständiges Hin und Her. Deshalb bin ich dankbar, dass Salah und ich weiterhin in Kontakt standen und der Wechsel auch dank des Baumberger Vorsitzenden Jürgen Schick reibungslos verlaufen ist.“ Der 23-jährige Dribbelkünstler fühlt sich bei den Blau-Weißen rundum wohl und fand auch sportlich sofort wieder in die richtige Spur: „Ich hatte in Uerdingen keine große Bindung. In Baumberg wurde ich direkt wieder perfekt aufgenommen, und es ist vom Staff bis zur Mannschaft alles enger und familiärer.“
Der gebürtige Düsseldorfer, wohnhaft im Süden der Landeshauptstadt, benötigt lediglich zehn Minuten bis zur neuen Anlage „Am Kielsgraben“ und findet: „Das ist ein wahres Schmuckkästchen, hier lässt sich künftig etwas Großes aufbauen. Was gibt es Schöneres, als im Abendspiel gegen die Krefelder den ersten Sieg zu feiern? Ich tippe auf ein 2:0 für uns“, verrät „Batu“, wie er von seinen Kameraden genannt wird. Nun muss erst einmal ein neuer Termin für die Partie gefunden werden.
Özden beschreibt: „Ich liebe die direkten Eins-gegen-Eins-Duelle auf der Außenbahn, bevor ich nach innen ziehe und entweder den Abschluss oder den Nebenmann suche.“ In seinem ersten Spiel nach der Rückkehr sicherte er mit einem Last-Minute-Treffer das 2:2 in Essen, gegen den VfB Homberg war der pfeilschnelle Offensiv-Allrounder stets ein Unruheherd und meist nur durch Fouls zu bremsen, in Holzheim bediente „Batu“ den mitgelaufenen Denis Sitter, der dann zum 2:1 traf. Was hat er sich gegen den KFC vorgenommen? „Eine Vorlage oder ein Tor zum Sieg wären das Sahnehäubchen – trotzdem ist es ein ganz normales Oberliga-Spiel, das wir angesichts der Tabellensituation gewinnen müssen“, sagte Özden noch vor der Absage am Montagabend.
Im Meisterjahr 2024 absolvierte der Rechtsfuß für die SFB mit 29 Einsätzen die zweitmeisten Spiele, traf achtmal ins Schwarze und legte zwölfmal für einen Mitspieler auf. Fünf Jahre zuvor war er 2019 mit der U17 des 1. FC Köln durch einen 3:2-Erfolg bei Borussia Dortmund Deutscher Meister geworden – hierbei stand der Flügelflitzer mit Florian Wirtz und Jan Thielmann auf dem Rasen des Stadions Rote Erde. Bei den SFB hat er gleich für zwei Spielzeiten unterschrieben, „weil wir in der nächsten Saison sicherlich oben mitspielen werden“.
El Halimi beschreibt Özden als einen positiv verrückten Fußballer: „Aufgrund seiner sportlichen und menschlichen Art mag ich ihn total. In puncto Effektivität, Übersicht und im Torabschluss lässt sich noch einiges verbessern“, erklärt der SFB-Coach, der ein spannendes Duell auf Augenhöhe erwartet: „Der KFC befindet sich in der Favoritenrolle und will weiterhin oben mitspielen. Demnach stehen beide Teams unter Zugzwang.“ Das muss sich zum neuen Spieltermin nicht geändert haben.