Baumberger "Kätzchen" entwickeln sich doch noch zu Löwen

Aufgrund des Spielausfalls gegen den KFC Uerdingen – die Partie gegen den Zweiten wird am 4. März um 19.30 Uhr nachgeholt – stiegen die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg (SFB) eine Woche später in den Ligabetrieb ein. Im Duell beim ETB Schwarz-Weiß Essen bewiesen sie am zweiten Rückrunden-Spieltag Moral und erspielten sich nach einem 0:2-Pausenrückstand noch ein verdientes 2:2, wodurch sie weiterhin den zehnten Platz mit 25 Punkten belegen und vier Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone haben.
SFB-Cheftrainer Salah El Halimi hatte seine Mannschaft gegenüber dem letzten Rückrunden-Spiel (1:2 gegen Büderich) auf sechs Positionen geändert – der genesene Routinier Daniel Schwabke kehrte wieder für Thorsten Pyka zwischen die Pfosten zurück, die gesperrten Schlüsselspieler André Mandt, Louis Klotz und Robin Schnadt wurden durch Milan Burovac, Tim Knetsch und Simone Lo Castro ersetzt, während für Cem Dag und Al-Hassan Turay Abwehrchef Sertan Yigenoglu und Rückkehrer Batuhan Özden in die Startelf rückten.
Die anfangs unkonzentrierten und lethargisch wirkenden Baumberger wurden bereits in der zweiten Minute kalt erwischt – nach einem Foulspiel entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter, den Lukas Korytowski sicher verwandelte – 1:0 (3.). Damit war die vorgegebene Taktik des SFB-Trainerteams nach drei Zeigerumdrehungen über den Haufen geworfen, denn nun mussten die Blau-Weißen auf dem schwer bespielbaren Rasen die Initiative und Intensität weitaus höherschrauben.
Die Hausherren hingegen besannen sich auf ihre gefährlichen Konter und das gut funktionierende Umschaltspiel. Nach etwa einer halben Stunde erzielten die Gastgeber den zweiten Treffer – nach einem eigenen Einwurf verloren die SFB völlig unnötig den Ball, der bei Youssef Kamboua landete. Der ETB-Stürmer lief aus etwa 40 Metern alleine auf Schwabke zu und ließ ihm im Eins-gegen-Eins-Duell keine Abwehrchance – 2:0 (29.). Während der Halbzeitpause war El Halimi sichtlich angefressen: „Es war ein Kampf zwischen Löwen und Kätzchen, meine Spieler waren die Kätzchen.“
In Durchgang zwei starteten seine Schützlinge nach einer sachlichen Kabinenansprache mit einer völlig anderen Körpersprache – sehr gallig, giftig und enorm zweikampfstark. In der 47. Minute zeigte der Unparteiische nach einem Foul an Lo Castro auf den Punkt, doch der Linienrichter meldete sich – er habe bessere Sicht gehabt und ein harmloses Hereinrutschen gesehen. Auch davon ließen sich die SFB nicht beirren – sechs Minuten nach Wiederanpfiff wurden die Bemühungen der Gäste belohnt, als Denis Sitter nach einer Rechtsecke von Timo Hölscher den 2:1-Anschlusstreffer per Kopf erzielte (51.). In der Folgezeit lösten die SFB ihre Viererkette auf und drängten vehement auf den Ausgleich – schlussendlich wurden sie belohnt: Nach einer Kombination über Hölscher, Bilal Sezer und Robin Hömig fand das Spielgerät den durchgestarteten Özden, der gefühlvoll per Lupfer zum vielumjubelten Ausgleich vollendete – 2:2 (89.).
„In Anbetracht der grundverschiedenen Halbzeiten geht das Ergebnis in Ordnung. Wir haben zum verspäteten Start Moral, Charakter und Mentalität bewiesen, sodass wir jetzt auch in der Liga auf einem guten Weg sind“, befand El Halimi, dessen Truppe nach dem Karnevalswochenende den VfB Homberg zum dritten Rückrunden-Spieltag erstmals im neuen Stadion erwartet.