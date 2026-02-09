Baumberger "Kätzchen" entwickeln sich doch noch zu Löwen

In Durchgang zwei starteten seine Schützlinge nach einer sachlichen Kabinenansprache mit einer völlig anderen Körpersprache – sehr gallig, giftig und enorm zweikampfstark. In der 47. Minute zeigte der Unparteiische nach einem Foul an Lo Castro auf den Punkt, doch der Linienrichter meldete sich – er habe bessere Sicht gehabt und ein harmloses Hereinrutschen gesehen. Auch davon ließen sich die SFB nicht beirren – sechs Minuten nach Wiederanpfiff wurden die Bemühungen der Gäste belohnt, als Denis Sitter nach einer Rechtsecke von Timo Hölscher den 2:1-Anschlusstreffer per Kopf erzielte (51.). In der Folgezeit lösten die SFB ihre Viererkette auf und drängten vehement auf den Ausgleich – schlussendlich wurden sie belohnt: Nach einer Kombination über Hölscher, Bilal Sezer und Robin Hömig fand das Spielgerät den durchgestarteten Özden, der gefühlvoll per Lupfer zum vielumjubelten Ausgleich vollendete – 2:2 (89.).

„In Anbetracht der grundverschiedenen Halbzeiten geht das Ergebnis in Ordnung. Wir haben zum verspäteten Start Moral, Charakter und Mentalität bewiesen, sodass wir jetzt auch in der Liga auf einem guten Weg sind“, befand El Halimi, dessen Truppe nach dem Karnevalswochenende den VfB Homberg zum dritten Rückrunden-Spieltag erstmals im neuen Stadion erwartet.