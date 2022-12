Baumberg will seine Serie fortsetzen Im letzten Heimspiel des Jahres treffen die seit sechs Spielen unbesiegten Oberliga-Fußballer schon an diesem Samstag auf den Aufsteiger SV Sonsbeck. Für Trainer Salah El Halimi ist der Gast vom Niederrhein ein unbeschriebenes Blatt.

Mit 16 von 18 möglichen Punkten aus den letzten sechs Partien und einem Torverhältnis von 21:5 in diesen Begegnungen stellen die Sportfreunde Baumberg die Mannschaft der Stunde in der Oberliga. Nur der unangefochtene Spitzenreiter SSVg Velbert hat in den zurückliegenden Partien genau so viele Zähler wie das Team von Sandstraße geholt. „Die Räder greifen immer besser ineinander“, sagt SFB-Trainer Salah El Halimi mit Blick auf die jüngste Serie. „Auch was die Kommunikation und das Spielverständnis betrifft, haben wir uns gesteigert. Inzwischen haben die meisten verstanden, wie wir spielen wollen – egal, wer auf dem Rasen steht.“