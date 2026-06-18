Baumberg verstärkt die linke Seite mit Oberliga-Erfahrung

Nach zwei Jahren bei der Holzheimer SG entschied sich Joel Aschenbroich für einen Wechsel zu einem direkten Konkurrenten in der Oberliga. Die Sportfreunde Baumberg sind seine nächste Anlaufstelle im Seniorenbereich.
In der Jugend war er viele Jahre für den Wuppertaler SV unterwegs. Dabei konnte Aschenbroich drei Spiele in der U19 Bundesliga sammeln und traf dort auf spätere Profispieler wie beispielsweise Caspar Jander, der aktuell bei FC Southampton in England aktiv ist.
Seine erste und bisher einzige Station im Herrenbereich war die Holzheimer SG, mit der er gleich in seiner ersten Spielzeit in die Oberliga aufstieg. In 16 Spielen konnte er dabei zwei Treffer und vier Vorlagen beisteuern. In der vergangenen Saison war er mit 33 Einsätzen ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft und sorgte somit auch für den wichtigen Klassenerhalt.
Im kommenden Spieljahr steht Aschenbroich vor einer neuen Aufgabe in Baumberg.
"Mit Joel Aschenbroich haben wir einen Spieler verpflichtet, den wir schon länger auf dem Zettel hatten. Er ist auf der linken Seite flexibel einsetzbar und kann dort praktisch jede Position bekleiden. Besonders seine Defensivstärke, sein gutes Tempo und seine Fähigkeit, Torchancen vorzubereiten, haben uns überzeugt", sagte Baumbergs Cheftrainer Salah El Halimi auf der offiziellen Vereinsseite der Sportfreunde über den Transfer. Er führt weiter aus: "In den direkten Duellen gegen uns hat Joel bereits gezeigt, welche Qualitäten er mitbringt. Er ist ein unangenehmer Gegenspieler, arbeitet intensiv gegen den Ball und schaltet nach Ballgewinnen schnell um. Genau diese Eigenschaften passen hervorragend zu unserer Spielidee."
Die beiden direkten Duelle gegen seinen neuen Verein konnte der 24-Jährige jeweils für sich entscheiden (2:1, 4:2). In der kommenden Spielzeit soll dies nun auch andersherum funktionieren.
Sein neuer Übungsleiter zeigte sich überzeugt von ihm: "Besonders freut uns, dass Joel sich ganz bewusst für unseren Weg entschieden hat und bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen möchte. Trotz seines jungen Alters bringt er bereits eine hohe Spielintelligenz, Lernbereitschaft und den Ehrgeiz mit, sich kontinuierlich zu verbessern."
Aschenbroich soll dabei allen voran die Defensive verstärken, denn mit 66 Gegentreffern stellten die Sportfreunde in der vergangenen Spielzeit die drittanfälligste Abwehr der Liga. "Wir sind überzeugt, dass er sportlich und menschlich eine Bereicherung für unsere Mannschaft sein wird und freuen uns auf die gemeinsame Zeit. Wir heißen Joel herzlich willkommen und sind gespannt auf seine weitere Entwicklung in unseren Farben", sagte El Halimi abschließend.
Mit der Verpflichtung von Joel Aschenbroich sichern sich die Sportfreunde Baumberg einen entwicklungsfähigen und bereits oberligaerfahrenen Spieler für die linke Seite. Nach dem Aufstieg und dem erfolgreichen Klassenerhalt mit der Holzheimer SG möchte der 24-Jährige nun den nächsten Schritt in seiner Laufbahn gehen.