Baumberg verstärkt die linke Seite mit Oberliga-Erfahrung Die Sportfreunde Baumberg bedienen sich bei der Konkurrenz. Joel Aschenbroich wechselt von der Holzheimer SG nach Baumberg. von Tristan Benten · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Aschenbroich verlässt Holzheim – Foto: Hubert Wilschrey

Nach zwei Jahren bei der Holzheimer SG entschied sich Joel Aschenbroich für einen Wechsel zu einem direkten Konkurrenten in der Oberliga. Die Sportfreunde Baumberg sind seine nächste Anlaufstelle im Seniorenbereich.

Aufstieg im ersten Jahr In der Jugend war er viele Jahre für den Wuppertaler SV unterwegs. Dabei konnte Aschenbroich drei Spiele in der U19 Bundesliga sammeln und traf dort auf spätere Profispieler wie beispielsweise Caspar Jander, der aktuell bei FC Southampton in England aktiv ist. Seine erste und bisher einzige Station im Herrenbereich war die Holzheimer SG, mit der er gleich in seiner ersten Spielzeit in die Oberliga aufstieg. In 16 Spielen konnte er dabei zwei Treffer und vier Vorlagen beisteuern. In der vergangenen Saison war er mit 33 Einsätzen ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft und sorgte somit auch für den wichtigen Klassenerhalt.

El Halimi freut sich über die defensive Verstärkung Im kommenden Spieljahr steht Aschenbroich vor einer neuen Aufgabe in Baumberg. "Mit Joel Aschenbroich haben wir einen Spieler verpflichtet, den wir schon länger auf dem Zettel hatten. Er ist auf der linken Seite flexibel einsetzbar und kann dort praktisch jede Position bekleiden. Besonders seine Defensivstärke, sein gutes Tempo und seine Fähigkeit, Torchancen vorzubereiten, haben uns überzeugt", sagte Baumbergs Cheftrainer Salah El Halimi auf der offiziellen Vereinsseite der Sportfreunde über den Transfer. Er führt weiter aus: "In den direkten Duellen gegen uns hat Joel bereits gezeigt, welche Qualitäten er mitbringt. Er ist ein unangenehmer Gegenspieler, arbeitet intensiv gegen den Ball und schaltet nach Ballgewinnen schnell um. Genau diese Eigenschaften passen hervorragend zu unserer Spielidee."