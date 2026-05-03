 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Baumberg & Ratingen patzen, KFC Uerdingen geht zuhause unter

In der U19-Niederrheinliga verliert Sportfreunde Baumberg beim ETB Schwarz-Weiß Essen, während 1. FC Bocholt aufschließt. Der VfL Rhede sorgt mit einem 7:2 in Uerdingen für das spektakulärste Ergebnis.

von André Nückel · Heute, 15:46 Uhr · 0 Leser
Tom Betting mit einer überragenden Leistung.
Tom Betting mit einer überragenden Leistung. – Foto: VfL Rhede

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A-Niederrheinliga
Wuppert. SV
ETB SW Essen
Ratingen
SF Baumberg

In der U19-Niederrheinliga gerät Sportfreunde Baumberg nach der Niederlage bei ETB Schwarz-Weiß Essen weiter unter Druck, während 1. FC Bocholt mit einem deutlichen Sieg gegen FSV Duisburg zu Ratingen 04/19 aufschließt. Der VfL Rhede sorgt mit einem 7:2 beim KFC Uerdingen 05 für das spektakulärste Ergebnis und verschafft sich Luft im Tabellenkeller, in dem auch VfB 03 Hilden mit einem späten Erfolg beim TSV Meerbusch ein wichtiges Zeichen setzt. Gleichzeitig verpasst Ratingen durch das Remis beim SC St. Tönis 1911/20 den Sprung an die Spitze, während der Wuppertaler SV mit einem Heimsieg gegen die SG Essen-Schönebeck seine Ambitionen im oberen Drittel untermauert.

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So läuft der Spieltag der U19-Niederrheinliga

Heute, 11:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
2
1
Abpfiff

ETB Schwarz-Weiß Essen gelingt ein später Heimsieg gegen Sportfreunde Baumberg. Anas Boukarnia bringt die Gastgeber früh in Führung (12.), ehe Brian Owuso kurz vor Schluss ausgleicht (84.). In der Nachspielzeit entscheidet David Weinbender die Partie (90.). Baumberg kassiert die nächste Niederlage, bleibt aber vorne, während der ETB sich weiter nach oben orientiert.

Heute, 11:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
5
2
Abpfiff

Der 1. FC Bocholt wird seiner Favoritenrolle gegen FSV Duisburg gerecht, muss jedoch zunächst einem Rückstand hinterherlaufen. Nach dem Ausgleich durch Hadi Salman (57.) dreht Bocholt die Partie innerhalb weniger Minuten durch Amar Jalil (58.) und Joel Oshoke Meickmann (60.). Duisburg verkürzt zwischenzeitlich, doch Samuel Nordmann (69.) und erneut Hadi Salman (78.) sorgen für klare Verhältnisse. Bocholt zieht damit punktgleich mit Ratingen.

Heute, 11:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
3
1
Abpfiff

Der Wuppertaler SV setzt sich gegen die SG Essen-Schönebeck durch und bleibt im oberen Drittel. Diego-Alessandro Micha (60.) bringt die Gastgeber in Führung, Nick Scharwächter erhöht (75.). Nach dem Anschluss durch Samuel Pozniak (83.) sorgt Paul-Darko Vatav in der Schlussminute für die Entscheidung (90.). Wuppertal festigt Rang vier, Schönebeck bleibt im Mittelfeld.

Heute, 11:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
1
2
Abpfiff

Der VfB 03 Hilden feiert einen wichtigen Auswärtssieg beim TSV Meerbusch. Yassin Bousmayou trifft früh zur Führung (14.). Meerbusch gleicht spät durch Dian Bilali aus (90.), doch Hilden antwortet umgehend: Luca Lehnhoff erzielt praktisch im Gegenzug den Siegtreffer (90.). Hilden sammelt wichtige Punkte im unteren Tabellendrittel, Meerbusch verpasst den Anschluss nach oben.

Heute, 11:00 Uhr
KFC Uerdingen 05
KFC Uerdingen 05KFC Uerding.
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
2
7
Abpfiff

Der VfL Rhede liefert das spektakulärste Spiel des Spieltags und gewinnt deutlich beim KFC Uerdingen 05. Tom Betting trifft gleich viermal (23., 56., 59., 87.) und ist der überragende Akteur. Nach zwischenzeitlicher Führung für Uerdingen durch Muhammed Altinbas (49., 51.) dreht Rhede die Partie komplett. Joel Dina (72.), Burak Ayaz (74.) und Jannis Lamhardt (90.+1) bauen den Vorsprung aus. Rhede verschafft sich Luft, während Uerdingen weiter abrutscht.

Heute, 10:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
0
0
Abpfiff

Der SC St. Tönis 1911/20 und Ratingen 04/19 trennen sich torlos. In einer umkämpften Partie bleiben klare Torchancen rar, beide Teams neutralisieren sich über weite Strecken. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Lenni Castrop (77.) agiert St. Tönis in Unterzahl, bringt das Remis aber über die Zeit. Ratingen verpasst den Sprung an die Spitze, während St. Tönis einen wichtigen Punkt im engen Mittelfeld mitnimmt.

Das sind die kommenden Spieltage der U19-Niederrheinliga

4. Spieltag
So., 10.05.26 10:30 Uhr Wuppertaler SV - 1. FC Bocholt
So., 10.05.26 11:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - FSV Duisburg
So., 10.05.26 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 10.05.26 11:00 Uhr VfL Rhede - SC St. Tönis 1911/20
So., 10.05.26 11:00 Uhr VfB 03 Hilden - VfB Homberg
So., 10.05.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - TSV Meerbusch

25. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr Sportfreunde Baumberg - 1. FC Bocholt
So., 17.05.26 11:00 Uhr TSV Meerbusch - Wuppertaler SV
So., 17.05.26 11:00 Uhr VfB Homberg - SG Essen-Schönebeck
So., 17.05.26 11:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - VfB 03 Hilden
So., 17.05.26 11:00 Uhr FSV Duisburg - Ratingen 04/19
So., 17.05.26 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - VfL Rhede

26. Spieltag
So., 31.05.26 10:30 Uhr Ratingen 04/19 - Sportfreunde Baumberg
So., 31.05.26 11:00 Uhr VfL Rhede - FSV Duisburg
So., 31.05.26 11:00 Uhr VfB 03 Hilden - SC St. Tönis 1911/20
So., 31.05.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - KFC Uerdingen 05
So., 31.05.26 11:00 Uhr Wuppertaler SV - VfB Homberg
So., 31.05.26 11:00 Uhr 1. FC Bocholt - TSV Meerbusch

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