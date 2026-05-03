Baumberg & Ratingen patzen, KFC Uerdingen geht zuhause unter

Tom Betting mit einer überragenden Leistung. – Foto: VfL Rhede

In der U19-Niederrheinliga gerät Sportfreunde Baumberg nach der Niederlage bei ETB Schwarz-Weiß Essen weiter unter Druck, während 1. FC Bocholt mit einem deutlichen Sieg gegen FSV Duisburg zu Ratingen 04/19 aufschließt. Der VfL Rhede sorgt mit einem 7:2 beim KFC Uerdingen 05 für das spektakulärste Ergebnis und verschafft sich Luft im Tabellenkeller, in dem auch VfB 03 Hilden mit einem späten Erfolg beim TSV Meerbusch ein wichtiges Zeichen setzt. Gleichzeitig verpasst Ratingen durch das Remis beim SC St. Tönis 1911/20 den Sprung an die Spitze, während der Wuppertaler SV mit einem Heimsieg gegen die SG Essen-Schönebeck seine Ambitionen im oberen Drittel untermauert.

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So läuft der Spieltag der U19-Niederrheinliga

ETB Schwarz-Weiß Essen gelingt ein später Heimsieg gegen Sportfreunde Baumberg. Anas Boukarnia bringt die Gastgeber früh in Führung (12.), ehe Brian Owuso kurz vor Schluss ausgleicht (84.). In der Nachspielzeit entscheidet David Weinbender die Partie (90.). Baumberg kassiert die nächste Niederlage, bleibt aber vorne, während der ETB sich weiter nach oben orientiert.

Der 1. FC Bocholt wird seiner Favoritenrolle gegen FSV Duisburg gerecht, muss jedoch zunächst einem Rückstand hinterherlaufen. Nach dem Ausgleich durch Hadi Salman (57.) dreht Bocholt die Partie innerhalb weniger Minuten durch Amar Jalil (58.) und Joel Oshoke Meickmann (60.). Duisburg verkürzt zwischenzeitlich, doch Samuel Nordmann (69.) und erneut Hadi Salman (78.) sorgen für klare Verhältnisse. Bocholt zieht damit punktgleich mit Ratingen.

Der Wuppertaler SV setzt sich gegen die SG Essen-Schönebeck durch und bleibt im oberen Drittel. Diego-Alessandro Micha (60.) bringt die Gastgeber in Führung, Nick Scharwächter erhöht (75.). Nach dem Anschluss durch Samuel Pozniak (83.) sorgt Paul-Darko Vatav in der Schlussminute für die Entscheidung (90.). Wuppertal festigt Rang vier, Schönebeck bleibt im Mittelfeld.

Der VfB 03 Hilden feiert einen wichtigen Auswärtssieg beim TSV Meerbusch. Yassin Bousmayou trifft früh zur Führung (14.). Meerbusch gleicht spät durch Dian Bilali aus (90.), doch Hilden antwortet umgehend: Luca Lehnhoff erzielt praktisch im Gegenzug den Siegtreffer (90.). Hilden sammelt wichtige Punkte im unteren Tabellendrittel, Meerbusch verpasst den Anschluss nach oben.

Der VfL Rhede liefert das spektakulärste Spiel des Spieltags und gewinnt deutlich beim KFC Uerdingen 05. Tom Betting trifft gleich viermal (23., 56., 59., 87.) und ist der überragende Akteur. Nach zwischenzeitlicher Führung für Uerdingen durch Muhammed Altinbas (49., 51.) dreht Rhede die Partie komplett. Joel Dina (72.), Burak Ayaz (74.) und Jannis Lamhardt (90.+1) bauen den Vorsprung aus. Rhede verschafft sich Luft, während Uerdingen weiter abrutscht.

Der SC St. Tönis 1911/20 und Ratingen 04/19 trennen sich torlos. In einer umkämpften Partie bleiben klare Torchancen rar, beide Teams neutralisieren sich über weite Strecken. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Lenni Castrop (77.) agiert St. Tönis in Unterzahl, bringt das Remis aber über die Zeit. Ratingen verpasst den Sprung an die Spitze, während St. Tönis einen wichtigen Punkt im engen Mittelfeld mitnimmt.

Das sind die kommenden Spieltage der U19-Niederrheinliga

4. Spieltag

So., 10.05.26 10:30 Uhr Wuppertaler SV - 1. FC Bocholt

So., 10.05.26 11:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - FSV Duisburg

So., 10.05.26 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 10.05.26 11:00 Uhr VfL Rhede - SC St. Tönis 1911/20

So., 10.05.26 11:00 Uhr VfB 03 Hilden - VfB Homberg

So., 10.05.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - TSV Meerbusch



25. Spieltag

Fr., 15.05.26 19:30 Uhr Sportfreunde Baumberg - 1. FC Bocholt

So., 17.05.26 11:00 Uhr TSV Meerbusch - Wuppertaler SV

So., 17.05.26 11:00 Uhr VfB Homberg - SG Essen-Schönebeck

So., 17.05.26 11:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - VfB 03 Hilden

So., 17.05.26 11:00 Uhr FSV Duisburg - Ratingen 04/19

So., 17.05.26 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - VfL Rhede



26. Spieltag

So., 31.05.26 10:30 Uhr Ratingen 04/19 - Sportfreunde Baumberg

So., 31.05.26 11:00 Uhr VfL Rhede - FSV Duisburg

So., 31.05.26 11:00 Uhr VfB 03 Hilden - SC St. Tönis 1911/20

So., 31.05.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - KFC Uerdingen 05

So., 31.05.26 11:00 Uhr Wuppertaler SV - VfB Homberg

So., 31.05.26 11:00 Uhr 1. FC Bocholt - TSV Meerbusch





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