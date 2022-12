Baumberg-Reserve verspielt 2:0-Führung Die Baumberger Bezirksliga-Fußballer müssen sich daheim mit einem 2:2 begnügen. Berghausen steigert sich, verliert aber, der HSV gewinnt zum Auftakt 4:0 zu Hause.rn

HSV Langenfeld – SSV Germania Wuppertal 4:0 (0:0). Zum Auftakt in den letzten Spieltag vor der Winterpause feierte der HSV bereits am Freitag einen weithin sicheren Erfolg. Zwar konnten die Gäste die Partie im ersten Abschnitt noch offen halten, in der zweiten Hälfte bewies HSV-Coach Marc Adomako jedoch ein glückliches Händchen bei seinen Einwechslungen.

Zunächst traf Severin Krayer knapp zehn Minuten nach seiner Hereinnahme zur Führung (59.), dann netzte Ahmed El Morabiti binnen fünf Minuten zweimal (61./66.). Er war sieben Minuten vorher ins Spiel gekommen. Kurz vor Schluss bejubelte Leon Wallraf überdies sein siebtes Saisontor (85.). Der Widerstand aber war laut Adomako bereits durch den ersten Treffer gebrochen. Torhüter Christian Cyrys musste seine Elf nur einmal mit einer tollen Einzelleistung im Spiel halten. „Da sieht man, dass wir noch Fehler machen", sagte Adomako, „zufrieden bin ich nie, in den Details haben ein paar Sachen nicht gestimmt. Aber Fehler gehören zum Spiel dazu.“ Dass der HSV mit einem Sieg in die Pause geht, tut dem Trainer gut, und er betonte: „Das finde ich sehr wichtig – so kann man positiv abschließen und positiv beginnen.“

SF Baumberg II – Dabringhausener TV 2:2 (2:0). SFB-Trainer Frank Stoffels war merklich angefressen. Das Unentschieden im Kellerduell hält zwar den direkten Konkurrenten bei gleicher Punktzahl, nach der Zwei-Tore-Führung fühlte es sich allerdings wie eine Niederlage an. Nachdem Faissal El Amrani die Hausherren durch eine schöne Kombination in Führung gebracht hatte (19.), half den SFB nach einer Ecke ein Eigentor (45.). Nun wollten die Baumberger weiter Druck machen, verpassten aber den wohl entscheidenden dritten Treffer. „Wir haben den Sack nicht zugemacht“, beschrieb Stoffels, „und dann kam es, wie es kommen musste.“ Der Anschlusstreffer (68.) brachte das Gebilde seiner Auswahl ins wanken, und nach einem langen Ball kurz vor Schluss verschenkte sie zwei Zähler. „Da hat man gemerkt, dass die Mannschaft lange nicht mehr gewonnen hat, es hat die Leichtigkeit gefehlt“, erläuterte Stoffels. Nach dem Ausgleich entwickelte sich für einige Minuten ein wildes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. „Uns hat am Ende dann das Glück gefehlt, das wir uns eigentlich verdient hatten“, haderte Stoffels, „aber so ist das im Abstiegskampf.“ Dass die SFB auf einem Abstiegsplatz überwintern nagt an ihm: „Wir wissen, dass es schwer wird. Es ist kein gutes Gefühl, aber wir werden alles versuchen.“

SFB: Litschko – Oscasindas, Gehebressulasie, Mabanza (46. Özyürt), Nimoh, Scharpel (90. Stoffels), Klatt, Kiwitt, Aydin, Tchouangue, El Amrani (82. Kumukov).

TSV 05 Ronsdorf – SSV Berghausen 3:1 (1:0). Beim Tabellendritten wäre für den SSV und Trainer André Köhler mehr drin gewesen. Auf einer rutschigen Oberfläche haderte der Übungsleiter mit den ersten 45 Minuten seiner Elf: „Wir haben nicht meinen Fußball gespielt“, betonte er, „wir haben Angsthasen-Fußball gespielt.“ So igelte sich der SSV hinten ein, statt mutig zu attackieren. Trotz des spielerischen Übergewichts kamen die Gastgeber zu keiner nennenswerten Torchance – selbst das 1:0 resultierte aus einem Distanzschuss aus 25 Metern (42.). Nach der Pause zeigten sich die Berghausener wie ausgewechselt: Sie pressten, zwangen den Favoriten zu Fehlern und kamen verdient durch Robin Bastian nach Steckpass von Florian Franke zum Ausgleich (57.). In dieser Phase war der Außenseiter überlegen. Martin Czogalla und Danny Paulmann nach Standards sowie Nils Dames und Florian Franke durch Freistöße vergaben gute Gelegenheiten. Zwei Fehler in der Verteidigung machten das Ergebnis jedoch zunichte. Zunächst ließ der SSV eine unbedrängte Flanke zu und den Abnehmer in der Mitte blank (70.), dann sorgte ein Stellungsfehler für eine Eins-gegen-Eins-Situation vor Torwart Normen Litschko – und das 1:3 (81.). „Ich will die Spiele gewinnen“, sagte Köhler, „wir hatten eine gute Restverteidigung. Das wären heute Bonuspunkte gewesen, die wir hätten holen können.“

SSV: Wazakowski – Czogalla, Paulmann, Weidenmüller, Scholer, Bastian, Grünewald, Dames, Brusberg, Freer, Zilles (46. Franke).