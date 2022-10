Baumberg präsentiert sich in Spiellaune Beim 5:0-Kantersieg gegen die Sportfreunde Hamborn 07 belohnt sich die Oberliga-Mannschaft von Trainer Salah El Halimi erst nach dem Seitenwechsel, dreht dann aber richtig auf. Allen voran Baris Sarikaya überzeugt mit drei Toren.

Es war ja nicht so, als hätten sie es nicht schon versucht. Mit dem Kopf, per Fuß, nach Standards, aus der Distanz und aus wenigen Metern. Doch irgendwie wollte der Ball aus Sicht der Sportfreunde Baumberg im Duell mit Aufsteiger Hamborn 07 einfach nicht über die Linie. Dann kam Baris Sarikaya. Der 26-Jährige zog aus rund 30 Metern einfach mal ab und der Ball zischte unhaltbar für Gäste-Keeper Marius Delker vorbei in den Winkel. Ein Traumtor. „Wir haben lange nach dem Schlüssel gesucht und ihn dann endlich gefunden“, sagte SFB-Trainer Salah El Halimi.

Der Coach der Baumberger sah in der Folge, wie sich seine Mannschaft in einen Rausch spielte. Das 1:0 durch Sarikaya nach 58 Minuten war der Brustlöser einer zuvor kniffligen Begegnung gegen den Duisburger Traditionsverein. In der letzten halben Stunde gingen den Gästen jedoch die Kräfte aus und Baumberg konnte seine spielerischen Vorteile nutzen. Unter dem Strich stand ein 5:0 (0:0), der dritte Sieg in Serie und ein einstelliger Tabellenplatz als Lohn.

Ohne den privat verhinderten Koray Kacinoglu in der Startelf taten sich die SFB zunächst schwer. Sarikaya (7.), Melva Luzalunga (23.) und Enes Topal (26.) hatten gute Gelegenheiten auf dem Fuß, doch noch stockte es im Spiel nach vorne. „Die erste Halbzeit war sehr taktisch geprägt, es spielte sich viel zwischen den Strafräumen ab“, sagte El Halimi. Grundsätzlich war der Coach mit der Leistung seines Teams aber zufrieden. „Wir standen gut und haben so gut wie nichts zugelassen. Das hat uns Sicherheit gegeben.“