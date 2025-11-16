Baumberg kann mit KFC gleichziehen – drei Oberliga-Spiele am Sonntag

Nach dem der KFC Uerdingen die gute Form auch im Topspiel gegen die SpVg Schonnebeck bestätigen konnte, werden die Sportfreunde Baumberg am Sonntag nachziehen wollen. Gegen den SC St. Tönis hat die Mannschaft von Salah El Halimi auch noch etwas gutzumachen. Im letzten Aufeinandertreffen ging Baumberg mit 0:6 unter.

Auch der in dieser Saison strauchelnde ETB Schwarz-Weiß Essen ist im Einsatz, könnte im Duell mit dem SV Blau-Weiß Dingden auch im Tableau am Aufsteiger vorbeiziehen.

Der VfB Hilden könnte den jüngsten Aufwärtstrend von zwei Siegen in Folge auch gegen die Holzheimer SG bestätigen. Für den Holzheimer Aufsteiger ist das erste Kapitel in der Oberliga eine Berg- und Talfahrt, nach oben wie unten scheint für das Team von Jesco Neumann sehr viel möglich.