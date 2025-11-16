Baumberg kann mit KFC gleichziehen – drei Oberliga-Spiele am Sonntag

Nach dem der KFC Uerdingen die gute Form auch im Topspiel gegen die SpVg Schonnebeck bestätigen konnte, werden die Sportfreunde Baumberg am Sonntag nachziehen wollen. Gegen den SC St. Tönis hat die Mannschaft von Salah El Halimi auch noch etwas gutzumachen. Im letzten Aufeinandertreffen ging Baumberg mit 0:6 unter.
Auch der in dieser Saison strauchelnde ETB Schwarz-Weiß Essen ist im Einsatz, könnte im Duell mit dem SV Blau-Weiß Dingden auch im Tableau am Aufsteiger vorbeiziehen.
Der VfB Hilden könnte den jüngsten Aufwärtstrend von zwei Siegen in Folge auch gegen die Holzheimer SG bestätigen. Für den Holzheimer Aufsteiger ist das erste Kapitel in der Oberliga eine Berg- und Talfahrt, nach oben wie unten scheint für das Team von Jesco Neumann sehr viel möglich.
15. Spieltag
Fr., 28.11.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - Holzheimer SG
Fr., 28.11.25 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SV Biemenhorst
Fr., 28.11.25 20:00 Uhr 1. FC Kleve - KFC Uerdingen
Sa., 29.11.25 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SV Sonsbeck
So., 30.11.25 14:30 Uhr TSV Meerbusch - FC Büderich
So., 30.11.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 30.11.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - VfB Homberg
So., 30.11.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - 1. FC Monheim
So., 30.11.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - DJK Adler Union Frintrop
