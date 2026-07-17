Baumberg ist happy: „Die Jungs freuen sich seit Wochen darauf“

Auf die Sportfreunde Baumberg wartet ein ganz großes Testspiel. – Foto: Arno Wirths

Es ist das Highlight schlechthin in der Vorbereitung auf die neue Saison für die Sportfreunde Baumberg: Der Oberligist empfängt am Samstag (15.30 Uhr) zur offiziellen Eröffnung seines neuen Stadions Am Kielsgraben den Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen zum Freundschaftsspiel.

Über Osawe sagte El Halimi im Nachgang: „Ich war mit Ufu seit geraumer Zeit in Kontakt, glücklicherweise hat der Transfer geklappt. Er erfüllt das, was einen Stürmer auszeichnet: Schnelligkeit, Tordrang und einen perfekten Blick für seine Mitspieler. Deshalb passt er sehr gut in unser Konzept.“ Der routinierte Stürmer hat während der jüngsten beiden Spiele dreimal getroffen und „sauber aufgelegt“. Der 28-Jährige kommt vom Mittelrheinligisten SV Eintracht Hohkeppel und mit der Empfehlung, bei KFC Uerdingen, Eintracht Trier und Wuppertaler SV Regionalliga-Erfahrung gesammelt zu haben – ausgebildet wurde er bei keinem Geringeren als dem kommenden Gegner, dem Europa-League-Teilnehmer aus dem benachbarten Leverkusen. Und gegen den möchte er am Samstag allzu gerne abermals erfolgreich sein.

Zuvor hatten die SFB in ihrem dritten Test gegen den ambitionierten Düsseldorfer Bezirksligisten Sparta Bilk mit 4:2 (2:0) die Oberhand behalten. Trotz der brütenden Hitze über dem MEGA-Stadion entwickelte sich ein offener und temporeicher Schlagabtausch. Den Torreigen eröffnete der bislang letzte Zugang sowie Wunschspieler von SFB-Cheftrainer Salah El Halimi: Ufumwen Osawe knallte das Spielgerät nach einer Hereingabe von Kapitän Louis Klotz unhaltbar für Spartas Keeper Dario Ljubic ins linke untere Eck (8.), bevor Spielgestalter Robin Hömig von der Strafraumgrenze auf 2:0 erhöhte (32.).

Yamashita und Burovac treffen ebenfalls

Gegen Bilk verhinderte der neue SFB-Keeper Hannes Kramp in der 36. Minute per Glanztat gegen Antonio Munoz-Bonilla den Anschlusstreffer – aber gegen den Einschuss von Zissis Alexandris war er dann machtlos – 2:1 (54.). Hiroto Yamashita stellte nach zahlreichen Möglichkeiten den alten Abstand wieder her – 3:1 (62.). Till Drößert verkürzte für Bilk (68.), bevor Milan Burovac den Schlusspunkt setzte – 4:2 (80.). „Das war eine ordentliche Laufeinheit mit einem respektablen Ergebnis“, fand Bilks Coach Jörn Heimann, der im SFB-Meisterjahr 2024 als Co-Trainer der Baumberger fungiert hatte.

Auch der SFB-Übungsleiter empfand es als eine gute Einheit im Hinblick auf das große Duell gegen die Werkself: „Am Samstag werden die Jungs hautnah erleben, was Laufarbeit, gesunde Härte und Robustheit bedeuten. Die Jungs freuen sich schon seit Wochen auf dieses Ereignis gegen ein Top-Team aus der Bundesliga, zumal einige sogar Bayer-Fans sind“, erklärt El Halimi, der ausgerechnet bei diesem Höhepunkt fehlen wird: „Jammerschade, aber ich konnte den Jahresurlaub mit meiner Familie nicht mehr verlegen.“

Erster Test für die Werkself unter Trainer Carles Martinez

Der Chefcoach, der hauptberuflich bei der Bayer AG tätig ist, wird durch seine Co-Trainer Mohamed Rifi, Mesut Cömez, Torwarttrainer André Maczkowiak sowie Fitness-Trainer Sebastian Handke vertreten. Für Leverkusen ist es das erste Testspiel unter dem neuen Trainer Carles Martinez, der vom französischen Erstligisten FC Toulouse an den Rhein gewechselt ist. Gegen den Bundesliga-Meister von 2024 möchte der heimische Fünftligist den Zuschauern ein großes Spektakel bieten und das Ergebnis im Rahmen halten.

„Die Partie ist für die Meisterschaft kein Gradmesser, dennoch wollen wir das Ergebnis im Rahmen halten und Nadelstiche setzen, Chancen erarbeiten oder einen Treffer erzielen“, erläutert El Halimi, dessen Team zum Meisterschaftsauftakt den SV Sonsbeck empfängt (Samstag, 15. August, 16 Uhr). Der Bundesligist reist zwei Wochen später zum Start der neuen Saison zum Aufsteiger SV Elversberg (Samstag, 29. August, 15.30 Uhr).

Es gibt Fan-Artikel und Aktionen für Kinder

Der SFB-Vorsitzende Jürgen Schick betonte, dass die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen: „Es läuft bisher alles nach Plan. Es werden Fan-Artikel und Attraktionen für Kinder sowie Erwachsene angeboten. Im Vorverkauf wurden etwa 1700 Karten verkauft“, sagt Schick, der gegen 15 Uhr mit Monheims Bürgermeisterin Sonja Wienecke die offizielle Eröffnung des neuen Stadions Am Kielsgraben vornehmen wird. Das Restkontingent an Karten für dieses Highlight-Spiel ist an den Tageskassen erhältlich.