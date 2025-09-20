Baumberg gewinnt Derby gegen Monheim, ETB springt nach oben

Am Samstag feierte der ETB SW Essen Big Points im Duell gegen den KFC Uerdingen. Die Sportfreunde Baumberg setzten sich im Derby gegen den 1. FC Monheim durch.

Der SC St. Tönis machte es wie im Endspurt der Vorsaison und setze sich gegen die SpVg Schonnebeck durch. Der 1. FC Kleve verlor ein wildes Spiel gegen Aufsteiger SV BW Dingden.

SpVg Schonnebeck – SC St. Tönis 1911/20 0:2 SpVg Schonnebeck: Lukas Lingk, Matthias Bloch, Tim Winking (66. Malik Timmerberg), Tim Kuhlmann (80. Len Blackmann), Noah Kloth, Darko Ilic (78. Alpha Kevin Kourouma), Simon Skuppin, Luca Pinke, Leon Bachmann, Moritz Isensee, Philipp Schmidt (72. Niko Bosnjak) - Trainer: Dirk Tönnies SC St. Tönis 1911/20: Tim Leon Schrick, Luca Esposito (66. Kris Pöstges), Niklas Withofs, Kohei Nakano (81. Eghosa Aaron Ogbeide), Fumito Okihara, Mario Knops (90. Maximilian Pohlig), Maksym Lufarenko, Julio Torrens, Jannis Nikolaou, Morten Heffungs, Gianluca Rizzo (72. Tyler Nkamanyi) - Trainer: Johannes Dahms - Trainer: Bekim Kastrati Schiedsrichter: Emircan Kandemir (Duisburg ) - Zuschauer: 400 Tore: 0:1 Morten Heffungs (74.), 0:2 Maximilian Pohlig (90.+7)

St. Tönis macht den holprigen Saisonstart ein Stück weit vergessen und verpasst Schonnebeck die erste Heimniederlage. Über den Spielverlauf hatten beide Seiten ihre besseren Phasen. Zugunsten der Gäste entschied in erster Instanz ein starkes Solo von Kris Pöstges, der Morten Heffungs den Führungstreffer auflegte (74.). In der Schlussphase machte Maximilian Pohlig schließlich den Deckel zu (90.+7). St. Tönis macht damit einen ordentlichen Satz im Tableau, während die Schwalben vom Verfolgerfeld am Samstag und Sonntag aufgeschluckt werden könnte.

Insgesamt drei Mal glich die Truppe von Umut Akpinar gegen den in dieser Saison stark aufspielenden Aufsteiger aus Dingden aus, doch wurde dennoch nicht mit einem Punkt belohnt. Moritz Osthoff (80.) schoss die Gäste in der Schlussphase zum vierten Mal in Führung, worauf Kleve schlussendlich keine weitere Antwort parat hatte. Kleve rutscht damit ans Tabellenschlusslicht, während Dingden seinen Platz im Tabellenmittelfeld vorerst behauptet.

In einen Spiel, das eigentlich keinen Sieger verdient hätte gewinnt der ETB SW Essen dank des Siegtreffers von Tim Kaminski mit etwas Dusel in der Grotenburg.

KFC Uerdingen – ETB Schwarz-Weiß Essen 0:1

KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Kingsley Marcinek, Seongsun You (84. Anthony Oscasindas), Yasin-Cemal Kaya, Batuhan Özden (57. Alexander Lipinski), Dave Fotso Youmssi, Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (73. Maximilian Dimitrijevski), Noah Tomson, Ephraim Kalonji (65. Etienne-Noel Reck) - Trainer: Julian Stöhr

ETB Schwarz-Weiß Essen: Alexander Golz, Jan Corsten, Robin Urban, Elefterios Theocharis (80. Sanjin Vrebac), Maurice Rene Haar, Serhat Sat (89. Efe Aldemir), Armen Shavershyan, Nico Lucas, Lukas Korytowski, Youssef Kamboua, Marcello Romano (80. Armen Shavershyan) - Trainer: Dennis Czayka

Zuschauer: 1500

Tore: 0:1 Tim Kaminski (83.)

________________

Baumberg gewinnt Derby gegen Monheim

Die Sportfreunde Baumberg ziehen am anfangs so gut in die Saison gestarteten Lokalkonkurrenten aus Monheim in der Tabelle vorbei. Enis Vila brachte die Hausherren in der ersten Hälfte in Führung (23.). In der Schlussphase rettete Baumberg die Partie über die Zeit und machten schließlich durch Simone Lo Castro alles klar (90.+5). Sportfreunde Baumberg – 1. FC Monheim 2:0

Sportfreunde Baumberg: Daniel Schwabke, Denis Sitter (83. Cem Dag), Sertan Yigenoglu, Enis Vila, Louis Klotz (72. Berkem Eyyrb Kurt), Robin Hömig, Tim Knetsch (60. Simone Lo Castro), Baris Sarikaya (90. Paolo Aurelio Piccinini), Shoyo Akaogi, Timo Hölscher, André Mandt (89. Milan Burovac) - Trainer: Salah El Halimi

1. FC Monheim: Leon Feher, Kai Schneider, Luca Jan Kiefer, Enno Lang, Emin Safikhanov, Mohamed El Mouhouti, Kisolo-Deo Biskup, Tim Klefisch, Aleksandar Bojkovski (76. Tom Hirsch), Zissis Alexandris (63. Kameron Joseph Blaise), Timm Florian Bungert (76. Tim Galleski) - Trainer: Dennis Ruess

Schiedsrichter: Marc Waldbach - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Enis Vila (23.), 2:0 Simone Lo Castro (90.+5) ________________ Liveticker: VfL Jüchen-Garzweiler - VfB 03 Hilden

________________ Liveticker: TSV Meerbusch - Ratingen 04/19

________________ Liveticker: SV Sonsbeck - DJK Adler Union Frintrop

Morgen, 15:00 Uhr SV Sonsbeck SV Sonsbeck DJK Adler Union Frintrop DJK Frintrop 15:00 live PUSH

________________ Liveticker: FC Büderich - VfB Homberg

Morgen, 15:30 Uhr FC Büderich FC Büderich VfB Homberg VfB Homberg 15:30 PUSH

________________ Liveticker: SV Biemenhorst - Holzheimer SG

Morgen, 15:15 Uhr SV Biemenhorst Biemenhorst Holzheimer SG Holzheim 15:15 live PUSH

Das ist der nächste Spieltag

7. Spieltag

Fr., 26.09.25 19:30 Uhr SpVg Schonnebeck - 1. FC Kleve

So., 28.09.25 15:00 Uhr 1. FC Monheim - SV Sonsbeck

So., 28.09.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - SV Biemenhorst

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - TSV Meerbusch

So., 28.09.25 15:00 Uhr Ratingen 04/19 - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 28.09.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 28.09.25 15:30 Uhr Holzheimer SG - FC Büderich

So., 28.09.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - Sportfreunde Baumberg

So., 28.09.25 18:00 Uhr VfB Homberg - KFC Uerdingen

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: