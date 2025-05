Baumberg geht das Duell gegen den Spitzenreiter mit breiter Brust an

In der Vorsaison standen die jetzt abstiegsgefährdeten Sportfreunde Baumberg drei Spieltage vor Saisonende als vorzeitiger Meister vor dem letztjährigen Vizemeister SpVg. Schonnebeck fest – diesmal findet das Duell tabellarisch unter völlig veränderten Vorzeichen statt (Sonntag, 15 Uhr, Sandstraße).

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr

Durch die beiden enorm wichtigen Siege gegen die Abstiegskonkurrenten Sportfreunde Niederwenigern und SC Union Nettetal sind die SFB auf den elften Platz geklettert, sodass sie die Rangliste der gefährdeten Teams mit sechs Punkten vor dem ersten Abstiegsplatz und den weiteren Konkurrenten anführen. Der Ligaprimus aus Essen beansprucht mit drei Punkten Vorsprung vor dem Zweiten SSVg. Velbert und den weiteren Verfolgern SC St. Tönis und ETB Schwarz-Weiß Essen die Tabelle seit geraumer Zeit für sich und will diesmal definitiv aufsteigen – in der glanzvollen Meistersaison der SFB konnten beide Teams nicht in die Regionalliga gehen, weil beide Vereine angesichts der Lizenzauflagen des Westdeutschen Fußballverbandes verzichteten. Paradox: Nutznießer war damals der Dritte KFC Uerdingen, der seinerseits mittlerweile den Spielbetrieb der Mannschaft wegen seiner Insolvenz eingestellt hat.

Die Bedeutung und Brisanz des bevorstehenden Duells sind in dieser Saison umso größer, denn sowohl für die Hausherren als auch für die Gäste könnte es eine Vorentscheidung im unterschiedlichen Sinn bedeuten. Die Blau-Weißen könnten sich im günstigsten Fall den vorzeitigen Ligaverbleib sichern, die grün-weißen „Schwalben“ würden mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft und dem erstmaligen Aufstieg in die Profiliga schaffen.