Baumberg den Ball entziehen: Der KFC-Plan für den Sonntag

Der KFC will den zweiten Saisonsieg. – Foto: Hubert Wilschrey

Der KFC Uerdingen gastiert nach einer spielfreien Woche, die der Klub für zwei erfolgreiche Tests genutzt hat , am Sonntag bei einem Klub, der in der jüngeren Vergangenheit den KFC mitgeprägt hat: den Sportfreunden Baumberg. Der Respekt vor den Monheimern ist groß.

Durch eine Entscheidung der Baumberger öffnete sich 2024 die Tür für den KFC, die er vielleicht besser nicht durchschritten hätte: Die Sportfreunde verzichteten als Oberliga-Meister auf den Aufstieg in die Regionalliga West, auch Vizemeister SpVg Schonnebeck entschied sich gegen diesen Weg. Stattdessen jubelte der KFC als Dritter - und meldete im Frühjahr 2025 Insolvenz an und zog sich aus der 4. Liga zurück. Es folgte ein Neustart in der Oberliga, der nun auch maßgeblich zur Konsolidierung des Traditionsvereins beigetragen hat.

Uerdingen schloss die vergangene Saison als Dritter ab und gilt laut FuPa-Umfrage als Meisterschaftsfavorit in der Oberliga. Baumberg wird nach zwei schwierigen Jahren in dieser Spielzeit wieder mehr zugetraut, auch der Auftakt war für die Elf von Salah El Halimi ordentlich: Nach einem 1:1 gegen den SV Sonsbeck gelang ein 4:2-Sieg beim TSV Meerbusch.

Stöhr lobt Baumbergs Qualität

Auch Trainer Julian Stöhr schätzt Baumberg stark ein: „Baumberg ist aus meiner Sicht gerade hinsichtlich der individuellen Qualität auf einem enorm hohen Niveau. Sie verfügen über sehr viel Erfahrung und haben auf zahlreichen Positionen Spieler, die richtig gute Qualität mitbringen. Insgesamt ist das eine sehr, sehr gute Mannschaft, die gerade mit Ball viele Lösungen hat und fußballerisch stark ist“, teilt er in den Vereinsmedien mit. „Baumberg ist eine Mannschaft, die selbst gerne den Ball hat und Fußball spielen möchte. Genau das wollen wir ihnen möglichst schwer machen.“