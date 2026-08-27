 2026-08-25T09:27:31.124Z

Allgemeines

Baumberg den Ball entziehen: Der KFC-Plan für den Sonntag

Der KFC Uerdingen gastiert in der Oberliga Niederrhein beim Meister von 2024: Sportfreunde Baumberg. Was Trainer Julian Stöhr erwartet.

von André Nückel · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser
Der KFC will den zweiten Saisonsieg.
Der KFC will den zweiten Saisonsieg. – Foto: Hubert Wilschrey

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KFC Uerdingen
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Julian Stöhr
Julian Stöhr

Der KFC Uerdingen gastiert nach einer spielfreien Woche, die der Klub für zwei erfolgreiche Tests genutzt hat, am Sonntag bei einem Klub, der in der jüngeren Vergangenheit den KFC mitgeprägt hat: den Sportfreunden Baumberg. Der Respekt vor den Monheimern ist groß.

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
15:00live
Durch eine Entscheidung der Baumberger öffnete sich 2024 die Tür für den KFC, die er vielleicht besser nicht durchschritten hätte: Die Sportfreunde verzichteten als Oberliga-Meister auf den Aufstieg in die Regionalliga West, auch Vizemeister SpVg Schonnebeck entschied sich gegen diesen Weg. Stattdessen jubelte der KFC als Dritter - und meldete im Frühjahr 2025 Insolvenz an und zog sich aus der 4. Liga zurück. Es folgte ein Neustart in der Oberliga, der nun auch maßgeblich zur Konsolidierung des Traditionsvereins beigetragen hat.

Uerdingen schloss die vergangene Saison als Dritter ab und gilt laut FuPa-Umfrage als Meisterschaftsfavorit in der Oberliga. Baumberg wird nach zwei schwierigen Jahren in dieser Spielzeit wieder mehr zugetraut, auch der Auftakt war für die Elf von Salah El Halimi ordentlich: Nach einem 1:1 gegen den SV Sonsbeck gelang ein 4:2-Sieg beim TSV Meerbusch.

Stöhr lobt Baumbergs Qualität

Auch Trainer Julian Stöhr schätzt Baumberg stark ein: „Baumberg ist aus meiner Sicht gerade hinsichtlich der individuellen Qualität auf einem enorm hohen Niveau. Sie verfügen über sehr viel Erfahrung und haben auf zahlreichen Positionen Spieler, die richtig gute Qualität mitbringen. Insgesamt ist das eine sehr, sehr gute Mannschaft, die gerade mit Ball viele Lösungen hat und fußballerisch stark ist“, teilt er in den Vereinsmedien mit. „Baumberg ist eine Mannschaft, die selbst gerne den Ball hat und Fußball spielen möchte. Genau das wollen wir ihnen möglichst schwer machen.“

Wie die Partie läuft, könnt ihr am Sonntag ab 15 Uhr im FuPa-Liveticker verfolgen:

>>> Liveticker Sportfreunde Baumberg - KFC Uerdingen

Spieltag 4 in der Oberliga Niederrhein

4. Spieltag
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - SC St. Tönis 1911/20
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr KFC Uerdingen - SV Scherpenberg
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr Wuppertaler SV - SV Blau-Weiß Dingden
So., 06.09.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Holzheimer SG
So., 06.09.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Fortuna Düsseldorf II
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SSVg Velbert
So., 06.09.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - FC Büderich
So., 06.09.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Sportfreunde Baumberg