Baumberg den Ball entziehen: Der KFC-Plan für den Sonntag

Der KFC Uerdingen gastiert nach einer spielfreien Woche, die der Klub für zwei erfolgreiche Tests genutzt hat, am Sonntag bei einem Klub, der in der jüngeren Vergangenheit den KFC mitgeprägt hat: den Sportfreunden Baumberg. Der Respekt vor den Monheimern ist groß.
Uerdingen schloss die vergangene Saison als Dritter ab und gilt laut FuPa-Umfrage als Meisterschaftsfavorit in der Oberliga. Baumberg wird nach zwei schwierigen Jahren in dieser Spielzeit wieder mehr zugetraut, auch der Auftakt war für die Elf von Salah El Halimi ordentlich: Nach einem 1:1 gegen den SV Sonsbeck gelang ein 4:2-Sieg beim TSV Meerbusch.
Auch Trainer Julian Stöhr schätzt Baumberg stark ein: „Baumberg ist aus meiner Sicht gerade hinsichtlich der individuellen Qualität auf einem enorm hohen Niveau. Sie verfügen über sehr viel Erfahrung und haben auf zahlreichen Positionen Spieler, die richtig gute Qualität mitbringen. Insgesamt ist das eine sehr, sehr gute Mannschaft, die gerade mit Ball viele Lösungen hat und fußballerisch stark ist“, teilt er in den Vereinsmedien mit. „Baumberg ist eine Mannschaft, die selbst gerne den Ball hat und Fußball spielen möchte. Genau das wollen wir ihnen möglichst schwer machen.“
Wie die Partie läuft, könnt ihr am Sonntag ab 15 Uhr im FuPa-Liveticker verfolgen:
4. Spieltag
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - SC St. Tönis 1911/20
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr KFC Uerdingen - SV Scherpenberg
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr Wuppertaler SV - SV Blau-Weiß Dingden
So., 06.09.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Holzheimer SG
So., 06.09.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Fortuna Düsseldorf II
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SSVg Velbert
So., 06.09.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - FC Büderich
So., 06.09.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Sportfreunde Baumberg