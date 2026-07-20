Bauer macht Bauer-Dinge & historisches Kreisligaspiel Kreis-Highlights: Prominenter Vierfach-Torschütze für Sarching +++ „Buntes“ Aufsteigerduell in Maxhütte +++ Testspiel zweier Kreisligisten endet fast zweistellig von Florian Würthele · Heute, 14:54 Uhr · 0 Leser

Schwangen sich zum Matchwinner für ihr Team auf (von links): Michael Gröschl vom SV Sarching, Sebastian Bauer von der DJK Dürnsricht und Luis Schönberger vom FC Stamsried. – Foto: Glötzl, Heitzer, Schwarzf

Auch die unteren Ligen sind am Wochenende aus der Sommerpause erwacht! Zumindest in den Spielkreisen Regensburg und Cham/Schwandorf. Im Kreis Amberg/Weiden geht's erst eine Woche später los. Ab sofort picken wir für Euch zu Wochenbeginn wieder einige Highlights vom zurückliegenden Spielwochenende heraus...

Kreis Regensburg Kreisliga 1







Daran muss man sich erstmal gewöhnen! Nach Ewigkeiten in der Bezirksliga Süd – unterbrochen nur von einem einjährigen Gastspiel in der Bezirksoberliga – mischt der FC Thalmassing künftig in der Kreisliga mit. Freilich zählt das Gefolge von Trainer Niko Wohlmann zu den Top-Favoriten auf den Meistertitel. Einen ersten Vorgeschmack lieferten die „Roosters“ am Freitag. Mitaufsteiger FSV Prüfening wurde mit 5:2 abgefertigt.





Kreisliga 2







Es war ein historisches Heimspiel am Sonntag in Deuerling: Zum ersten Mal im neuen Jahrtausend kämpfte der TSV im Kreisoberhaus um Punkte. Und der Meister der Kreisklasse konnte gleich mal ein erstes kleines Ausrufezeichen setzen, in Form des Triumphs über Bezirksliga-Absteiger SV Töging. In einer ruppigen Partie riss die Heinze-Elf das Ruder nach der Pause an sich.









Kreisklasse 2







Vier Tore innerhalb von acht Minuten fielen in Bernhardswald. Während dieser furiosen Spielphase bewiesen die Gäste vom VfR Regensburg Moral und machten aus einem 1:3-Rückstand blitzschnell eine 4:3-Führung. Das war dann auch der Endstand.



A-Klasse 1







Prominenter Vierfach-Torschütze für Sarching:



A-Klasse 3



Prominenter Vierfach-Torschütze für Sarching: Michael Gröschl schwang sich beim 4:3-Heimerfolg seines SVS gegen die SG Aufhausen zum Matchwinner auf und erzielte alle vier Treffer. Zweimal spielte der Routinier dabei seine Kopfballstärke aus. Der ehemalige Bayernligaspieler der SpVgg Hankofen ist diesen Sommer vom TSV Kareth-Lappersdorf zu seinem Heimatverein gewechselt.A-Klasse 3



Ein Hin und Her war das A-Klassenspiel in Pettenreuth. Ein anfängliches Abtasten blieb aus. Im Gegenteil, bereits nach vier Minuten stand es 1:1. Die Heimelf ging dann in Führung, ehe die SG VfB Regensburg ernst machte und auf 2:5 davonzog. Hintenraus kam der TSV nochmal auf ein Tor heran. Zum Ausgleich sollte es jedoch noch mehr reichen.







Ähnlich „wild“ ging es bei einem anderen Spiel der A-Klasse 3 zu. Die Zweitvertretungen der SpVgg Ramspau und des TSV Bad Abbach lieferten sich einen offen Schlagbtausch mit mehreren Führungswechseln. Nach einer halben Stunde stand es 1:3, später 4:3. Einen Sieger gab es letztlich nicht.



B-Klasse 1







Sie konnten es offenbar kaum abwarten! Eigentlich starten die Regensburger B-Klassen erst am Wochenende des 15./16. August in die neue Saison. Die SG Sünching III/Mötzing II und die SG Geisling/Illkofen II zogen ihr Duell vom 2. Spieltag kurzerhand um ein paar Wochen vor...





Kreis Amberg/Weiden Sie konnten es offenbar kaum abwarten! Eigentlich starten die Regensburger B-Klassen erst am Wochenende des 15./16. August in die neue Saison. Die SG Sünching III/Mötzing II und die SG Geisling/Illkofen II zogen ihr Duell vom 2. Spieltag kurzerhand um ein paar Wochen vor... Testspiel







Klar, es war nur ein Testspiel. Ab so möchte man die Generalprobe vorm Ligastart ganz sicher nicht in den Sand setzen, wie es der SV Freudenberg getan hat. Der Vorjahresfünfte der Kreisliga Süd ging daheim gegen die SV Grafenwöhr sang- und klanglos mit 0:9 unter. Die Garnisonsstädter zählen in der Kreisliga Nord zu den Titelfavoriten. Dieser Sieg war schon mal ein Fingerzeig an die Konkurrenz. Auftaktgegner FC Vorbach sollte sich warm anziehen.



Testspiel







Einen regelrechten Blitzstart legte der TSV Erbendorf im Testspiel gegen den TSV Königstein hin. Bereits nach neun Minuten war der Gastgeber auf 3:0 davon gezogen. Klar, dass Erbendorfs Dauer-Torjäger Sandro Hösl mit einem Doppelpack da seine „Finger im Spiel“ hatte. Hösl traf dann noch ein weiteres Mal; seine Mannschaft gewann dieses torreiche Duell zweier Kreisligisten mit 5:3.





Kreis Cham/Schwandorf Einen regelrechten Blitzstart legte der TSV Erbendorf im Testspiel gegen den TSV Königstein hin. Bereits nach neun Minuten war der Gastgeber auf 3:0 davon gezogen. Klar, dass Erbendorfs Dauer-Torjäger Sandro Hösl mit einem Doppelpack da seine „Finger im Spiel“ hatte. Hösl traf dann noch ein weiteres Mal; seine Mannschaft gewann dieses torreiche Duell zweier Kreisligisten mit 5:3. Kreisliga Ost







Neun Jahre benötigte der FC Stamsried, um in die Kreisliga zurückzukehren. Zwischenzeitlich ging es sogar runter in die A-Klasse. Das erste Kreisligaspiel seit Langem lief wie gemalt für den FC. Zu Gast bei der SG Schloßberg feierte die Truppe von Coach Martin Schönberger einen satten 5:1-Auswärtssieg. Torjäger



Kreisliga West



Neun Jahre benötigte der FC Stamsried, um in die Kreisliga zurückzukehren. Zwischenzeitlich ging es sogar runter in die A-Klasse. Das erste Kreisligaspiel seit Langem lief wie gemalt für den FC. Zu Gast bei der SG Schloßberg feierte die Truppe von Coach Martin Schönberger einen satten 5:1-Auswärtssieg. Torjäger Luis Schönberger machte da weiter, wo er in der Aufstiegssaison aufgehört hat: mit Toreschießen. Zum Sieg in Windischbergerdorf steuerte er einen Dreierpack bei. So kann es weitergehen!Kreisliga West



Letzte Saison zog das Lokalderby zwischen Ettmannsdorf II und Haselbach die Massen an. Zum Saisonstark kamen zwar „nur“ rund 200 Zuschauer, sie bekamen aber was für ihr Geld zu sehen. Letztendlich zwangen die Gäste den amtierenden Vizemeister in die Knie. Es zeichnet sich sofort ab, dass der überraschende dritte Platz des SVH in der Vorsaison keine „Eintagsfliege“ war.







Bauer macht Bauer-Dinge: In der Winterpause als Spielertrainer vom SV Freudenberg zur DJK Dürnsricht gewechselt, war



Kreisklasse Süd



Bauer macht Bauer-Dinge: In der Winterpause als Spielertrainer vom SV Freudenberg zur DJK Dürnsricht gewechselt, war Sebastian Bauer wegen einer fehlenden Freigabe zunächst gesperrt. Nun kann er seinem neuen Team endlich auch auf dem Feld weiterhelfen. Und tut das umgehend. Beim 3:2-Auftaktsieg gegen Detag Wernberg schoss Bauer alle drei DJK-Tore. Dem 30-jährigen Ausnahmekicker (zuvor u.a. Ettmannsdorf, Roding und SpVgg Weiden) scheint die halbjährige Zwangspause nicht geschadet zu haben...Kreisklasse Süd



Farbenfroh ging es zu beim Aufsteigerduell zwischen Maxhütte-Haidhof und Burglengenfeld II. Der Schiedsrichter hatte alle Hände voll zu tun, zückte eine glattrote und drei gelbrote Karten. Schlussendlich beendeten die Platzherren das Spiel zu acht – und gingen als Verlierer vom Platz.