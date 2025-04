Bauer lobt Reaktion des FC Penzberg nach Pleite in Aubing: „Sehr, sehr stark“

Penzberg – Man merkt, dass die Saison ein neues Stadium erreicht hat. Das Frühjahr bricht an. Die Menschen am Spielfeldrand tragen T-Shirts, sitzen in Campingstühlen. Abseits des Feldes vergnügen sich die Kinder. Ja, und auch auf dem Feld geht es lockerer zu. Sowohl der FC Penzberg als auch der FC Deisenhofen II sind ihre größten Sorgen los. Nach oben, so gern sie heranschmecken würden, geht selbst für den FCP nicht mehr viel.

Und diese Stimmung lag bei diesem Spiel in der Luft. Empfohlen fürs nächste Jahr habe sich keiner so richtig, sagt Trainer Maximilian Bauer. „Man merkt, wenn der eine oder andere nicht macht, was er soll, kriegen wir Probleme.“ Das war als Kritik in beide Richtungen zu verstehen. Vorne gingen sie lässig mit Bällen und Chancen um, hinten häuften sich, wie vorige Woche in Aubing die Aussetzer. Trotzdem fanden die Penzberger auch diesmal einen Weg, die Partie zu gewinnen, und das bestätigte den Coach: „Wir werden zu einem richtig starken Team.“

2:1 (1:0) bezwang Penzberg die Bayernliga-Reserve, die eine ordentliche Rückrunde samt Siegen über Planegg und Bad Heilbrunn zeigt. „So ein Team holt in der Liga richtig Punkte. Hinter jedem Pass steckt eine Botschaft. Und wenn du ein paar Prozent abschaltest, gibt es Räume für die“, so Bauer. In beiden Halbzeiten, das haben sich seine Mannen anzukreiden, waren es die Penzberger, die mit ihren fehlerhaften Abspielen, ihren verlorenen Zweikämpfen, ihren zu langsamen Wegen nach hinten Deisenhofens Brust breiter machten. Mit etwas mehr Glück hätte der FCD auch in Penzberg einen Punkt geholt. „Wir haben dem Gegner das Gefühl gegeben, dass heute was geht“, sagte Bauer.

Bauer lobt Reaktion des FC Penzberg nach 2:5-Packing bei Spitzenreiter SV Aubing

Gut nur für den FCP, dass er seine Tore geschickt verteilte. Beim ersten kurz vor der Pause erwischten sie die Kette der Gäste einmal auf dem falschen Fuß. Samir Neziri, auf rechts frei gespielt, flankte, Jonas Kirschner verwertete im zweiten Versuch (42.). Auch beim 2:0 nach dem Wechsel prangerten die Deisenhofener ihre eigenen Unzulänglichkeiten an. Diesmal ging der große Aussetzer von Tormann Johannes Widmann aus, der einen Aufbaupass hinein ins Zentrum spielte, den Samir Neziri abfing und eiskalt verwertete (52.).

„Nach der Niederlage gegen Aubing so eine Reaktion zu zeigen, ist sehr sehr stark“, lobte Coach Bauer, auch wenn danach Penzbergs immer wiederkehrende Schwächephasen einsetzten. Wenigstens auf Tormann Daniel Baltzer war Verlass, der einige Male zur Stelle war. In der Schlussphase pumpten die Gastgeber ganz schön, liefen einigen Bällen hinterher. Der Elfmeter zum 2:1 war aber eher ein unglückliches Zufallsprodukt. Zumindest sah’s aus der Ferne so aus, als sei Sepp Siegert junior gestolpert und auf seinen Gegenspieler gefallen. War am Ende egal. Arbeitssieg nannten sie’s – auch wenn das nicht Bauers Anspruch ist. „Wir wollen im besten Fall 90 Minuten dominieren.“