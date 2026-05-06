Bauer kann das Bier schon riechen – Kommen die Verfolger nochmal ran?

Maxi Bauer (m.) führt die Torjägerliste komfortabel an. Es folgen Admir Music (l.) und Lorenz Schweiger (r.). – Foto: FuPa

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisligen Donau/Isar in der Saison 2025/26. Wer liegt zum Start der Winterpause an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Der SC Moosen/Vils kann so langsam aber sicher mit 15 Kästen ERDINGER rechnen. Maximilian Bauer führt die Torjägerliste der Kreisligen Donau/Isar komfortabel an. Mit 27 Toren weist er einen Vorsprung von zehn Buden vor. Kein Wunder: Im April traf Bauer beinahe in jedem Spiel. Beim 7:0-Sieg gegen Nandlstadt gelang ihm gar ein Viererpack.

Da muss sich Admir Music schon ganz schön strecken, um Bauer auf den letzten Metern das flüssige Gold abzuluchsen. 17 Tore stehen auf dem Konto des Stürmers des FC Hitzhofen/Oberzell. Sollte ihm eine furiose Aufholjagd nicht gelingen, kann er sich voraussichtlich mit dem Meistertitel trösten – es gibt schlimmeres.