Bauer hat mit Berndorf Historisches vor

Im Eil-Tempo sprintet die SG Berndorf/Hillesheim/Walsdorf/Wiesbaum durch die Liga, hat neun Runden vor Schluss bereits 19 Punkte Vorsprung auf die zweitplatzierte SG Kylltal. Als Spielführer des souveränen Tabellenführers und designierten Bezirksliga-Aufsteigers geht Leon Bauer voran. Er spielt seit Kindesbeinen an beim VfL Hillesheim und ist seit dieser Saison auch Käpt‘n.

Trainer Taner Aslan schwärmt: „Leon ist ein Muster an Beständigkeit und Einstellung, hat eine hervorragende Trainingsbeteiligung. Er geht auf und außerhalb des Platzes voran, ist im Training trotz seines körperlich anstrengenden handwerklichen Berufes sehr fleißig und geht immer wieder an seine Belastungsgrenze.“ Aslan, der auch als Sportlicher Leiter beim Ligaprimus fungiert, kann sich auf seinen Mittelfeldmotor, der am Montag 26 Jahre alt wurde, verlassen. „Leon ist sich für keinen Zweikampf zu schade, weder offensiv noch defensiv. Er agiert sehr laufstark und ist quasi überall auf dem Platz zu finden. Seine sehr gute Technik und sein präzises Passspiel helfen ihm, dass er seine Mitspieler optimal einsetzen kann.“

Hier geht's zum kompletten Artikel