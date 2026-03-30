Bauer-Blitz-Doppelpack lässt FCA gegen Fürstenzell jubeln

– Foto: Daniela Muggendobler

Wie schon in Unteriglbach begann Aunkirchen nervös und ließ nach wenigen Minuten die erste Großchance für Fürstenzell zu. Dann folgte aber der Traumstart: Eine Einwurf-Flanke von Bauer wird an den zweiten Pfosten verlängert, wo Schmidt nur noch einschieben muss. Dieser Treffer gab dem FCA mehr Sicherheit und Selbstvertrauen, der abstiegsgefährdete FCF zeigte sich aber auf Augenhöhe. In der 35. Minute bekamen die Gäste dann einen sehr schmeichelhaften Elfmeter zugesprochen, den Burgstaller eiskalt verwandelt. Aunkirchen zeigte sich aber nicht geschockt und konnte durch einen tollen Kopfball von Loibl noch vor der Pause wieder in Führung gehen.

Die zweite Hälfte war anfangs nicht so spektakulär wie die ersten 45 Minuten, lange Zeit spielte sich das Geschehen im Mittelfeld ab. Der FCF forderte nach einem Handspiel vergeblich einen Elfmeter, diesmal wäre ein Pfiff korrekt gewesen. Gerade als Aunkirchen dann stärker auf die Entscheidung drängte und zwei gute Chancen durch Kitzlinger und Scheibel liegen ließ, schlug Fürstenzell zu: Seibold köpfte den Ball wuchtig zum 2:2 in die Maschen. Doch wie schon beim 1:1 hatte Aunkirchen die passende Antwort parat. Bauer köpfte ebenso sehenswert die Hausherren nur wenigen Minuten später zum dritten Mal in Führung und baute diese nur Sekunden später gleich aus: Nach dem Anstoß bestrafte er einen Aufbaufehler der Gäste und erzielte wahrscheinlich den schnellsten Doppelpack der Vereinsgeschichte - da kam nicht mal der Stadionsprecher mit dem Einspielen der Torhymne mit. Durch diesen Nackenschlag wirkte Fürstenzell geschlagen und konnte auch eine Überzahl aufgrund eine 10-Minuten-Zeitstrafe gegen Dobler (Grund unbekannt) nutzen.