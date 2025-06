Bauen sie ihm nun ein Denkmal?

Es ging in Bliesen um den dritten Aufsteiger in die Landesliga Nord. Dabei standen sich mit dem 1. FC Lautenbach der Vize-Meister der Bezirksliga Blies/Nahe sowie die SG Hirzweiler-Welschbach/Stennweiler als Tabellenzweiter der Bezirksliga Ill/Theel gegenüber.

Nach zuvor nervenaufreibenden 90 Minuten und einer Verlängerung, die nur noch wenige Selunden andauerte, schien vor 900 Zuschauern bereits alles auf ein Elfmeterschießen um den Aufstieg hinzudeuten - doch dann schlug SG-Akteur Matthias Denne eiskalt zu und drückte den Ball am langen rechten Pfosten mit allerletztem Einsatz zum 2:1 (1:1, 0:0)-Siegtreffer für seine Mannschaft über die Linie (119. Minute). Nachdem dann zwei Minuten später Schluss war, wurde Denne von seinen Mitspielern vor Freude fast erdrückt. Ob nun allerdings bei der SG das "Matthias-Denne-Aufstiegsdenkmal" errichtet wird, müssen erst einmal sämtliche dafür zuständigen Gremien untereinander beraten. Auf jeden Fall hat sich Denne mit diesem historischen Treffer einen Eintrag im Geschichtsbuch der SG verdient. Für die SG bedeutet jedenfalls der Aufstieg bin die Landesliga der größte Erfolg der bisherigen Vereinsgeschichte. Denne war auch maßgeblich am Führungstreffer seiner Mannschaft beteiligt gewesen, als sein Freistoßball nach vorne abprallte und André Salm gedankenschnell abstaubte (49.). Doch die personell angeschlagenen Lautenbacher kämpften förmlich um ihr Leben und konnten in der 62. Minute auf Vorarbeit von Maximilian Moog durch Stefan Schön ausgleichen. Die Lautenbacher Kevin Krämer (84.) und Vincent Janes (116.) hatten jeweils Zeitstrafen von zehn Minuten kassiert. Als dann die Lautenbacher das zweite Mal in Unterzahl gerieten, schlug der SG-Held Denne eiskalt zu - und leitete damit beim Aufsteiger einen langen Partymarathan ein. Die SG ist nun ein Landesligist und will sich in der neuen Umgebung etablieren.