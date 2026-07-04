Bauarbeiten der Hubert-Houben-Kampfbahn verzögern sich Die Stadt Krefeld verschiebt den Beginn der Bauarbeiten an der Bezirkssportanlage auf Ende Oktober. von RP / mrö · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Die Hubert-Houben-Kampfbahn befindet sich im Umbau. – Foto: Marcel Eichholz

Die Modernisierung der Hubert-Houben-Kampfbahn verzögert sich um rund zwei Monate. Statt wie ursprünglich geplant im August sollen die Arbeiten am ersten Bauabschnitt nun Ende Oktober beginnen.

Als Gründe nennt die Stadt noch ausstehende Genehmigungen sowie Lärm- und Lichtgutachten. Durch die Verschiebung sollen spätere Unterbrechungen der Bauarbeiten vermieden werden. Zudem sei ein Baubeginn im Herbst aus Naturschutzgründen sinnvoll, weil für das Projekt Bäume zurückgeschnitten werden müssen. Kunstrasen, Fitnessbereich und Tischtennisplatten sollen her Im ersten Bauabschnitt wird der Ascheplatz am Appellweg umgebaut. Vorgesehen sind ein Kunstrasen-Großspielfeld, ein Kunststoff-Multifunktionsfeld, ein Fitnessbereich sowie Tischtennisplatten. In einem zweiten Bauabschnitt sollen anschließend die Rundlaufbahn, Wettkampfanlagen und weitere Flächen der Bezirkssportanlage erneuert werden.

Parallel laufen die Untersuchungen an der denkmalgeschützten Tribüne weiter. Ein Prüflabor hat weitere Betonproben genommen, um den Zustand des maroden Bauwerks genauer zu untersuchen. Ein Gutachten wird nach Angaben der Stadt bis Ende Juli erwartet. Erst danach soll entschieden werden, wie mit der Tribüne weiter verfahren wird. Die Ergebnisse sind auch für den weiteren Ausbau der Sportanlage von Bedeutung. Die Tribüne war im November vergangenen Jahres gesperrt worden, nachdem Zweifel an ihrer Standsicherheit aufgekommen waren. Betroffen sind auch die darunter liegenden Umkleiden, Duschen und Sanitäranlagen. Für Schulen und Vereine wurden deshalb als Übergangslösung inzwischen Umkleidezelte sowie mobile Toiletten aufgestellt.