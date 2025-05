Bau-Pokal Sieger 2025 und Heimerfolg gegen Murnau

Die U15 des SC Arcadia Messestadt befindet sich in bestechender Form und feierte in einer phänomenalen Woche gleich mehrere sportliche Erfolge. Beim Bau-Pokal Finaltag 2025 (Kreis München) überzeugte die Mannschaft mit einer dominanten Leistung sowohl im Halbfinale als auch im Endspiel und krönte sich ohne Gegentreffer zum Münchener-Turniersieger. Im Halbfinale setzten sich die Arcadianer mit einem klaren 3:0 (2:0) gegen den BOL-Ligakonkurrent DJK Pasing durch, ehe im Finale der FC Alte-Haide mit einem ebenso souveränen 4:0 (2:0) bezwungen wurde.

U15 des SC Arcadia Messestadt auf Erfolgskurs: Pokalsieg und Ligatriumph in Serie

Nur zwei Tage später stand bereits die nächste Herausforderung in der Bezirksoberliga an. Auf neutralem Platz – die Heimspielstätte wird aktuell saniert – empfingen die Messestädter den TSV Murnau, der das Hinspiel noch für sich entscheiden konnte und zuletzt eine starke Serie hinlegte. Doch erneut zeigte sich die Mannschaft von ihrer besten Seite: Mit einer geschlossenen Teamleistung und großem Einsatzwillen gelang ein verdienter 2:1-Erfolg, der den fünften Pflichtspielsieg in Folge markiert.

Cheftrainer Brian Delkof zeigte sich nach dem Last-Minute-Sieg entsprechend zufrieden:

„Die gegnerische Mannschaft ist ein starker Gegner gewesen, der uns im Hinspiel bezwungen hat und in den letzten Wochen sehr erfolgreich war. Es freut uns, dass wir zwei Tage nach dem Pokalsieg auch heute gewonnen haben. Wir sind stolz auf unsere Mannschaft, die eine wahnsinnige Verbesserung im Laufe der Saison gezeigt hat und insbesondere in der Rückrunde starke Leistungen erbracht hat. Es macht Spaß mit den Jungs zu arbeiten und ihre positive Entwicklung zu sehen.“