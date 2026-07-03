Bastian Wiegelmann übernimmt beim FC Ilsetal

– Foto: André Nückel

Der FC Ilsetal hat die Trainerfrage für die neue Saison geklärt. Bastian Wiegelmann übernimmt ab dem 30. Juni die Verantwortung für die erste Herrenmannschaft und wird das Team in die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit in der Nordharzliga führen.

Unterstützt wird Wiegelmann dabei weiterhin von Manfred Wistuba, der dem Trainerteam als Co-Trainer erhalten bleibt. Damit setzt der Verein auf eine neue Besetzung auf der Cheftrainerposition, wahrt zugleich aber Kontinuität im Trainerstab.

Wiegelmann blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe. „Ich freue mich am meisten darauf, mich als Trainer sportlich weiterzuentwickeln mit einer super Truppe, welche ich schon seit Jahren beobachte“, wird er in der Vereinsmitteilung zitiert. Zudem freue er sich darauf, die Spieler noch besser kennenzulernen und mit ihnen zu arbeiten.

Sich selbst beschreibt der neue Cheftrainer als „kommunikativ, erfolgshungrig und fußballverrückt“. Auf und neben dem Platz will Wiegelmann klare Schwerpunkte setzen: „Besonders Wert lege ich auf Teamgeist, Disziplin, Ehrlichkeit sowie ehrliche und offene Kommunikation und natürlich Spaß am Fußball.“ Ziel sei es, „den absoluten Willen zu entwickeln, jedes Spiel gewinnen zu wollen“.

Für den FC Ilsetal beginnt mit der Verpflichtung Wiegelmanns ein neuer Abschnitt. Der Verein begrüßte seinen neuen Cheftrainer offiziell und wünschte ihm einen erfolgreichen Start.