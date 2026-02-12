Bastian Schweiger soll den FC Neufahrn zum Klassenerhalt führen

Bereit für harte Arbeit: Bastian Schweiger setzt vor allem auf die Basics. – Foto: Verein

Der neue Coach übernimmt den Ligavorletzten bis Saisonende. Nach einer 0:10-Testspielpleite gibt es viel zu tun für den FC Neufahrn.

Neufahrn – In der Fußball-Kreisklasse 3 ist der vakante Trainerposten wieder besetzt: Beim FC Neufahrn wurde Bastian Schweiger als neuer Coach vorgestellt. Der folgt beim abstiegsbedrohten Club auf Maximilian Peschek, der aus beruflichen Gründen weggezogen ist.

Wenn man einige Jahre zurückdenkt, dann ist Schweiger im Landkreis durchaus ein alter Bekannter: In der Corona-Abbruchsaison 2019/21 betreute er in der Freisinger Kreisklasse den TSV Paunzhausen. Zuletzt coachte er den Kreisliga-Club FC Eitting, wo sich die Wege Anfang November trennten.

„Ich werde das Rad nicht neu erfinden.“

Im Zuge der Trainersuche beim FC Neufahrn erinnerte sich Markus Schubert an seinen Schiedsrichterkollegen, der bei früheren Anfragen des Vereins Nein gesagt hatte. „Wir kamen da wegen der Entfernung nicht auf einen Nenner“, erzählt der Coach. Denn Schweiger wohnt in Pfeffenhausen im Landkreis Landshut – und da ist die Fahrt nach Neufahrn durchaus knackig. Angesichts der Notlage des FCN mit Trainerrücktritt und Abstiegsplatz entschied er sich nun doch dazu, „bis zum Sommer zu helfen“. Die Neufahrner Funktionäre um Abteilungsleiter Michael Joba freuen sich nun auf einen Fachmann, der die Trainer-B-Lizenz besitzt und auch beim Schanzer-Fußballcamp des FC Ingolstadt im Nachwuchsbereich aktiv ist.

„Ich werde das Rad nicht neu erfinden“, sagt Bastian Schweiger. Er weiß genau, dass es beim Ligavorletzten nicht darum gehen wird, neue Systeme auszuprobieren. Dem Coach kommt es auf die Basics an, mit denen er das FCN-Team – nach zuletzt fünf Niederlagen bis zur Winterpause – in die Spur bringen möchte. „Die körperliche Fitness ist bei uns der Schlüssel zum Erfolg“, macht Schweiger deutlich. Der Klassenerhalt ist für ihn in erster Linie mit harter Arbeit verbunden.

Engagement vorerst bis zum Sommer

Die drei Zähler Rückstand auf den zehnten Platz, der den direkten Klassenerhalt bedeutet, könne man aufholen, wenn es in Sachen Kondition und Einstellung stimme. Der neue Trainer ist davon überzeugt, dass seine Mannschaft dann das Zeug zum Ligaverbleib hat. Allerdings zeigte die jüngste 0:10-Testspielniederlage gegen den Kreisklassisten SV Germering, dass es in den Vorbereitungswochen bis zum Wiederauftakt gegen Tabellenführer Dietersheim am 13. März noch viel zu tun gibt. „Ich muss jetzt schnell Zugriff auf die Mannschaft bekommen“, sagt er. „Dann können wir an kleinen Rädchen drehen.“ Wenn der FCN sein Leistungspotenzial ausschöpfe, könne man gegen jedes Team in der Liga bestehen.

Schweiger wohnt zwar ein gutes Stück von Neufahrn entfernt, schließt aber ein längeres Engagement beim Verein nicht aus. Die Vereinbarung gilt bis zum Saisonende – und Schweiger sagt deutlich, „dass ich jetzt erst einmal viel mit der Mannschaft arbeiten muss“. Nach den ersten Punktspielen werde man sich zusammensetzen und über die nächste Saison diskutieren.