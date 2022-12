Bastian Metzdorf übernimmt den VfB Fichte Trainer der Reserve soll ab sofort das Landesliga-Team vorm Abstieg bewahren

Die „Hüpker“ möchten es nicht versäumen, sich bei Jan Kubovic und dessen Sohn Sinisa, der als Athletiktrainer mitwirkte, zu bedanken. Jobst Hölzenbein: „Es war eine Freude, diese beiden Menschen kennengelernt zu haben. Aber wir müssen über die Saison hinaus Planungssicherheit haben. Bastian Metzdorf hat sich letztes Jahr für unser Zukunftsprojekt entschieden und bisher super Arbeit geleistet, so dass die Entscheidung nicht schwerfiel.“

Als Co-Trainer wird Adam Dawidowski fungieren. VfB-Fichte-Abteilungsleiter Jobst Hölzenbein teilte mit: „Der Vertrag gilt über die Saison hinaus bis zum Saisonende 2023/2024.“ Dem Duo Metzdorf/Dawidowski steht weiterhin das vorhandene Co-Trainer-Team zur Seite. „Zusätzlich wird Philipp Geisthövel als Physiotherapeut sich vermehrt in die Trainingsabläufe einbringen“, erklärt Hölzenbein, der positiv gestimmt die „Mission Klassenerhalt“ angeht: „Wir glauben an die Stärke unseres Kaders.“



Metzdorf selbst freut sich auf die Aufgabe: „Es ist wichtig, dass wir erstmal Ruhe reinbekommen und 2022 in 2022 lassen. Ich glaube, die Mannschaft braucht jemanden, auf den sie zugehen kann, so jemand bin ich. Es wird ein langer und schwerer Weg, aber ich sehe Potenzial in der Mannschaft. Die Rückrunde muss erstmal gespielt werden.“



Der Traditionsclub von der Rußheide ist aktuell Tabellenvorletzter in der Landesliga. In der Hinrunde gab es nur zwei Siege zu bejubeln. Der Abstand auf den rettenden 13. Tabellenplatz beträgt acht Punkte.