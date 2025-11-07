Bastian Lobinger verlängert beim FC Wernberg

Teammanager Tobias Irlbacher ist happy darüber, dass der FC frühzeitig Fakten schaffen konnte bei diesem so wichtigen Personalposten: „Wir sind sehr froh, dass wir so früh mit unserem Coach die Zusammenarbeit für die Saison 2026/27 verlängern konnten. Das Gespräch zwischen uns Verantwortlichen und Bast dauerte gefühlte zwei Minuten“, lächelt Irlbacher. Der Funktionär ist sehr zufrieden, auch wie sich die sportliche Entwicklung in dieser Bezirksliga-Runde darstellt: „Beide Seiten waren sich sofort einig, dass man weitermachen will. Natürlich ist das aktuell sehr leicht, da die Mannschaft auf einer Erfolgswelle reitet. Aber man muss auch das große Ganze sehen und das passt einfach. Der Start in die Saison war nicht ganz so einfach. Zum einen sind die Fußstapfen von Adi Götz riesig, zum anderen hatten wir in den ersten Spielen oftmals Pech bei den Ergebnissen. Jedoch wussten wir alle, dass es eine gewisse Eingewöhnungszeit braucht, ehe alle Zahnräder ineinander greifen. Spätestens nach dem 4:0-Sieg im Kirwaspiel gegen Hahnbach war man in der Spur. Trotz einiger personellen Rückschläge durch Verletzungen oder Sperren ließ sich die Mannschaft und vor allem Bast nicht aus dem Konzept bringen. Deshalb stehen wir da, wo wir jetzt stehen – mit einem Trainer, der auch menschlich voll beim FC Wernberg angekommen ist.“



Bastian Lobinger hat sich vom ersten Tag an wohlgefühlt bei den Grünweißen. Selbstverständlich ist das nicht, wechselte er doch vom Lokal- und Ligarivalen SpVgg Pfreimd hinüber. „Ich wurde von Anfang an richtig gut aufgenommen – was für einen ehemaligen Rivalen alles andere als selbstverständlich ist. Der Verein bietet ein familiäres Umfeld und optimale Bedingungen. Es macht mir riesigen Spaß, mit den Jungs auf dem Platz zu stehen, und die jüngsten Ergebnisse spiegeln das auch in der Tabelle wider“, berichtet Lobinger. Man sei momentan zufrieden, „aber weiterhin hungrig, uns stetig zu verbessern und weiterzuentwickeln. Aus all diesen Gründen ist mir die Entscheidung, eine weitere Saison mit dieser Mannschaft beim FC dranzuhängen, überhaupt nicht schwergefallen. Ich freue mich auf das, was noch kommt!“ Ein besonderen Dank richtet der 34-Jährige an die Vereinsführung und das Trainerteam „für ihren unermüdlichen Einsatz und die großartige Unterstützung. Auch Christian Spindler wird als Co-Trainer ein weiteres Jahr dranhängen – wir freuen uns, gemeinsam mit den Jungs weiter an unseren Zielen zu arbeiten.“ Am morgigen Samstag können sich die Wernberger gegen den Tabellenführer FC Amberg so richtig beweisen.