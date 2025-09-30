Bastian Freisinger: »Ein Lernprozess, der seine Zeit benötigt«

Je eine Partie am Mittwoch und Donnerstag eröffnet den Doppelspieltag in der Bezirksliga Nord. Es geht sogleich ans Eingemachte. Am Mittwochabend kreuzen der Rangdritte SV Hahnbach und der Vierte SpVgg SV Weiden II die Klingen. Tags darauf steigt ein weiteres Verfolgerduell. Hier laufen sich die SpVgg Vohenstrauß und der FC Weiden-Ost über den Weg. Angesichts der unglaublich engen Tabellenkonstellation – Platz 1 und 9 trennen nur sechs Punkte – geht's für alle vier Mannschaften um wichtiges Punktegut, um sich weiter im oberen Tabellenbereich festzubeißen. Die restlichen Begegnungen des 13. Spieltags gehen dann am Freitagnachmittag über die Bühne.

„Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir im Soll“: Bastian Freisinger, Spielertrainer des SV Hahnbach (3., 23), kann nach einem guten Drittel der Saison ein positives Zwischenfazit ziehen. Beim vergangenen Auswärtsspiel gegen Inter Amberg (4:1-Sieg) lag der Altersdurchschnitt der Hahnbacher Startelf bei 24 Jahren. „Wir sind eine junge Truppe, die im Sommer einen Umbruch meistern musste. Erfahrene Stützen sind weggebrochen. Bisher macht es die Mannschaft wirklich gut. Die Trainingsbeteiligung ist super, alle ziehen mit. Auch von der Punkteausbeute sind wir so weit zufrieden.“ Luft nach oben sieht der Sommer-Rückkehrer vom Bayernligisten Gebenbach aber schon auch noch: „Es gibt schon noch einige Punkte, an denen wir arbeiten und uns verbessern müssen. Das ist ein Lernprozess, was einfach seine Zeit benötigt“, unterstreicht Freisinger, dessen Mannschaft am Mittwochabend beweisen kann, wie weit sie wirklich schon ist.



Tabellennachbar SpVgg SV Weiden II (4., 22) gastiert zum Top-Spiel in Hahnbach. Die U23 der Wasserwerkler konnte zuletzt ihren kleinen Negativlauf stoppen. Klar mit 6:1 wurde das Heimspiel gegen Schlusslicht Schirmitz gewonnen. Freisinger über die Aufgabe: „Wir freuen uns alle auf dieses Spiel, das wir uns irgendwo verdient haben. Wir erwarten eine spielerisch starke Mannschaft, die Fußball spielen möchte. Für uns wird es darum gehen, sie nicht ins Spiel kommen zu lassen, eine gewisse Körperlichkeit reinzubringen und uns gar nicht so sehr auf den Gegner zu fokussieren, sondern unsere Stärken und Qualitäten zu nutzen.“ Weidens Coach Josef Rodler ließ vorab verlauten: „Wir haben die letzten Wochen, als viel auf uns herein geprasselt ist, immer an uns und unserer Spielidee festgehalten. Vor allem sind wir nochmal mehr zusammengewachsen. Daher sind wir positiv für das Spiel in Hahnbach, wohin wir sicherlich komplett ohne Druck fahren.“





Die SpVgg Vohenstrauß (7., 20) hat eine kleine Ergebnisdelle – mit zwischenzeitlich vier Spielen ohne Sieg – überwinden können. Siege gegen Chambtal und bei Ex-Spitzenreiter Raindorf haben die Elf von Trainer Martin Schuster zurück in die Spur gehievt. Entsprechend motiviert geht man ins Heimspiel gegen den FC Weiden-Ost (5., 21). „Da erwartet uns ein Gegner, der wieder ganz anders agiert. Das wird nicht einfacher. Wir werden uns gut vorbereiten und versuchen, erfolgreich zu sein“, so Schuster vor der Partie am Donnerstag. Es ist eine echte Nagelprobe für seine Mannschaft. Die Ostler sind derzeit gut in Form, haben fünf der letzten sechs Spiele gewonnen. Mit einem Auswärtsdreier würde sich der FC weiter im oberen Tabellenbereich festsetzen. Wobei dieses Ziel ja auch die Hausherren verfolgen.