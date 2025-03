Bastian Fischer verlässt den FSV Pfaffenhofen und wird Spielertrainer in der Kreisliga

Der Kontakt nach Lengdorf kam über Noch-Trainer Soave selbst zu Stande. „Der Franco hat mich dann in den Raum geworfen. Daraufhin hat der Verein den Kontakt aufgenommen. Ich bin keiner, der im Vorhinein nein sagt. Dementsprechend hab ich mir alles angehört und mich am Ende dann auch für Lengdorf entschieden“, sagt Fischer zu seinem Wechsel.

„Der Fußball macht mir noch zu viel Spaß, um mich nur an die Seitenlinie zu stellen“

Bastian Fischer, warum er sich für die Rolle des Spielertrainers entschieden hat

Damit zieht sich der Angreifer aus den höheren Amateurklassen zurück. Fischer spielte in seiner Laufbahn für die SpVgg Unterhaching und in der U23 des FC Bayern München. Von da aus führte ihn sein Weg über Ismaning nach fünf Jahren zum FC Unterföhring in die Landesliga. Dort holte sich der 32-Jährige in der Saison 2021/22 mit 28 Treffern die Auszeichnung als bester Torschütze. Seit eineinhalb Jahren geht Fischer in der Landesliga Südwest für den FSV Pfaffenhofen auf Torejagd.

Auch bei Lengdorf will der Angreifer in der kommenden Saison weiter Fußball spielen. Daher kam für Fischer auch nur die Rolle als Spielertrainer in Frage. „Dafür macht mir der Fußball noch zu viel Spaß, um mich nur an die Seitenlinie zu stellen“, sagt der 32-Jährige. Diese Funktion wird sein Co-Trainer Michael Fugmann übernehmen.

Ob Kreisklasse oder Kreisliga - Fischer will Lengdorf zu „einer der spielstärksten Mannschaften“ machen

Genau diese Leidenschaft für den Fußball will Fischer nun nächste Saison als Trainer auf seine Mannschaft übertragen. „Mein Ziel ist auf jeden Fall, eine der spielstärksten Mannschaften der Liga zu haben. Ich will Fußball spielen“, kündigt Lengdorfs baldiger Coach an.

Sportlich gesehen muss Fischer das Resultat der laufenden Saison abwarten. So oder so ist dem Ex-Bayern-Spieler natürlich auch der Erfolg wichtig, denn „der Abstiegskampf hat dann natürlich auch oft nichts mehr mit Fußball zu tun“. (seb)