Bastian Bsullak verlässt SG Walluf

Wiesbaden. Mit Defensivspieler Bastian Bsullak hat ein großes Talent den Verbandsligisten SG Walluf informiert, dass er nächste Runde eine neue Herausforderung angehen wird, das bestätigt SG-Chefcoach Matthias Dworschak. Der 21-Jährige hat sich in zwei Spielzeiten als absolute Stammkraft bewährt. Wohin er geht, hat er offenbar noch nicht kundgetan, mutmaßlich aber höherklassig.
Dieser Artikel wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
SV Wiesbaden: Seit Wochen fehlen dem Team wichtige Stützen. Jetzt zeichnet sich ein Silberstreif ab: Tim Maurer könnte im Schlüsselspiel gegen den FV Breidenbach (Sa., 16 Uhr) erstmals wieder im Aufgebot stehen. „Es sieht gut aus“, sagt der Sportliche Leiter Yildirim Sari, der zuletzt in der Zusammenarbeit mit Chefcoach Daniel Löbelt und Co-Trainer Marcel Heilmann noch näher herangerückt ist. „Es geht um mehr Austausch, weitere Impulse“, erhofft sich Sari Optimierungseffekte. Zumal auch Yassin Khamal wieder dabei ist, während Saki Nakos (Knieblessur) alles versucht, um für den Ligaendspurt fit zu werden. Julian Bill (Gelb-Rot-Sperre) fehlt.
SG Walluf: Beim FC Ederbergland (Sa. 1.4.30 Uhr) gilt es, Kurs auf die angestrebte 50-Punkte-Marke zu nehmen. Ruben Monteiro-Carvalho, Julius Buff, Paul Lutterbüse, Julian Gerwalt, Mirko Dimter und Keeper Jonathan Höser sind für die nächste Runde klar. Ebenso zwei Zugänge für den Defensivbereich.