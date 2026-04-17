Bastian Bsullak verlässt SG Walluf

SV Wiesbaden: Seit Wochen fehlen dem Team wichtige Stützen. Jetzt zeichnet sich ein Silberstreif ab: Tim Maurer könnte im Schlüsselspiel gegen den FV Breidenbach (Sa., 16 Uhr) erstmals wieder im Aufgebot stehen. „Es sieht gut aus“, sagt der Sportliche Leiter Yildirim Sari, der zuletzt in der Zusammenarbeit mit Chefcoach Daniel Löbelt und Co-Trainer Marcel Heilmann noch näher herangerückt ist. „Es geht um mehr Austausch, weitere Impulse“, erhofft sich Sari Optimierungseffekte. Zumal auch Yassin Khamal wieder dabei ist, während Saki Nakos (Knieblessur) alles versucht, um für den Ligaendspurt fit zu werden. Julian Bill (Gelb-Rot-Sperre) fehlt.