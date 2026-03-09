Bastian Bischoff übernimmt Trainerposten beim FC Auggen

Bis zum Saisonende Spielertrainer beim FCA: Bastian Bischoff (links) – Foto: Achim Keller

Der FC Auggen startete am Wochenende mit einem 1:0-Erfolg beim SC Pfullendorf erfolgreich ins Frühjahr und hält sich als Tabellendritter der Verbandsliga im Windschatten des Spitzenduos aus Teningen und Lahr. Nun hat Trainer Marco Schneider den Verein frühzeitig in Richtung Bahlingen verlassen.

Schneider besaß aufgrund seiner erfolgreichen Arbeit im Lettenpark Kredit – und wird nun durch einen langjährigen Führungsspieler ersetzt: Bastian Bischoff springt bis zum Saisonende als Spielertrainer ein. Der 41-jährige Angreifer, der in seinen neun Saisoneinsätzen drei Tore erzielte, wird in seiner Arbeit von den Co-Trainern Mutlu Aggül und Matthias Dold unterstützt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.