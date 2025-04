Bastian Aschemann bleibt Trainer der U23 des HSC Hannover

Der HSC Hannover setzt auch im Nachwuchsbereich auf Kontinuität und hat die Zusammenarbeit mit Bastian Aschemann verlängert. Der 33-Jährige, der im Winter interimsweise die U23 übernommen hatte, wird auch in der kommenden Saison die Verantwortung für die zweite Mannschaft tragen.

„Wir freuen uns, mit Bastian Aschemann einen Trainer an der Seitenlinie zu haben, der bereits in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich im Jugendbereich gearbeitet hat“, teilte der Verein mit. Besonders in Erinnerung geblieben ist die Saison 2022/23, als Aschemann mit der U19 sechs Titel gewinnen konnte – darunter die Deutsche Futsalmeisterschaft.

Mit der festen Übernahme der U23 soll die enge Verzahnung zwischen Jugend und Herrenbereich weiter gestärkt werden. Der HSC sieht in Aschemanns Arbeit einen wichtigen Baustein, um jungen Talenten den Übergang in den Seniorenbereich zu erleichtern und die sportliche Entwicklung im Verein nachhaltig zu sichern.