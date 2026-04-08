Basti Dietrich: „Der Verein ist immer größer als der Mensch“

Sebastian Dietrich hat sichtlich Spaß an seiner Arbeit als Trainer der SG Silberg/Eisenhausen, die er nach dieser Saisonende dennoch beenden wird. © Jens Kaliske

Silberg/Eisenhausen. Wenn Sebastian Dietrich sein Smartphone nimmt und die Mundwinkel nach oben gehen, könnte es an dem Display-Hintergrund liegen. „Ich habe es so eingestellt, dass die Hintergründe wechseln“, so Dietrich. Eines dieser Fotos hat Jonathan Ortmann im Juni 2025 im Relegations-Hinspiel der SG Silberg/Eisenhausen gegen die FSG Grünberg geschossen: Als Yannick Rink das 1:0 für die Gastgeber schießt, packt sich Dietrich mit beiden Händen an den Kopf und zeigt damit ungläubige Freude. Dieser Moment ist verewigt. Und er zeigt vieles von dem, was seine Jahre als SG-Trainer ausgemacht haben: ein großer Tag für einen Dorfverein, viele Zuschauer, eine Mannschaft, die sich gut präsentiert, und am Ende trotzdem das Gefühl, dass das Ergebnis fast nebensächlich ist. „So denkt man dann auch immer wieder an den Tag“, sagt Dietrich.